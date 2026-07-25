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Dünya
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Yeniakit Publisher
Siyonist mağduru Gazzeli Şirin’in üniversite sevinci! Ailesi ve bacakları yok ama umudu

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Siyonist mağduru Gazzeli Şirin’in üniversite sevinci! Ailesi ve bacakları yok ama umudu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısında ailesinin tamamını kaybeden, kendisi de ağır yaralanarak iki bacağı ampute edilen 18 yaşındaki Şirin Ebulkas, yaşadığı tüm acılara ve ağır travmaya rağmen lise bitirme sınavından başarıyla geçerek üniversiteye giriş hakkı kazandı. Ebulkas, "Başarımı cennetteki aileme adıyorum. Sizinle gurur duyuyorum ve sizin de benimle gurur duyduğunuza inanıyorum; çünkü sizi kaybetmeyi, bacaklarımı ve evimizi kaybetmeyi aşarak yaşadıklarımın üstesinden geldim” dedi.

#1
Foto - Siyonist mağduru Gazzeli Şirin’in üniversite sevinci! Ailesi ve bacakları yok ama umudu

Siyonist devlet İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısında ailesinin tamamını kaybeden, kendisi de ağır yaralanarak iki bacağı ampute edilen 18 yaşındaki Şirin Ebulkas, yaşadığı tüm acılara ve ağır travmaya rağmen lise bitirme sınavından başarıyla geçerek üniversiteye giriş hakkı kazandı. Filistinli Şirin, İsrail'in 21. Yüzyılda tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği soykırımda evini, ailesini ve iki bacağını kaybetmesine rağmen geleceğinden vazgeçmedi.

#2
Foto - Siyonist mağduru Gazzeli Şirin’in üniversite sevinci! Ailesi ve bacakları yok ama umudu

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde eğitim sisteminin büyük ölçüde sekteye uğradığı, yüzlerce okul ve üniversitenin yıkıldığı, binlerce öğrencinin yerinden edilerek çadır ve sığınma merkezlerinde eğitimine devam etmek zorunda kaldığı olağanüstü koşullarda gerçekleştirilen lise bitirme ve üniversiteye giriş sınavlarının sonuçlarını açıkladı.

#3
Foto - Siyonist mağduru Gazzeli Şirin’in üniversite sevinci! Ailesi ve bacakları yok ama umudu

Sınavdan başarıyla geçen Şirin, sevincini ailesinin yokluğunun gölgesinde yaşadı. Şirin'in şimdi en büyük hayali, Gazze Şeridi'nin dışında protez bacaklara kavuşarak yeniden yürüyebilmek ve normal hayatına dönebilmek.

#4
Foto - Siyonist mağduru Gazzeli Şirin’in üniversite sevinci! Ailesi ve bacakları yok ama umudu

İSRAİL SALDIRISINDA AİLESİNİN TAMAMINI KAYBETTİ İsrail savaş uçakları, 25 Mayıs 2025'te Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde Şirin'in ailesinin yaşadığı evi bombaladı. Saldırıda Şirin'in ailesinden 17 kişi hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Şirin'in ise iki bacağı ampute edildi. Ailesini, evini ve iki bacağını aynı saldırıda kaybeden Şirin, tedavisinin ardından akrabalarının yanında yaşamaya başladı.

#5
Foto - Siyonist mağduru Gazzeli Şirin’in üniversite sevinci! Ailesi ve bacakları yok ama umudu

HASTANEDE YATARKEN EĞİTİMİNE DEVAM ETMEYE KARAR VERDİ İsrail'in Gazze'ye dayattığı tıbbi imkansızlık sebebiyle ampute edilen bacaklarının yerine protez takılamayan Şirin, tekerlekli sandalyesinde AA muhabirine yaşadığı süreci anlattı.

#6
Foto - Siyonist mağduru Gazzeli Şirin’in üniversite sevinci! Ailesi ve bacakları yok ama umudu

Şirin, "Hala hastanedeydim. Yaralarım nedeniyle ayağa kalkamıyor, oturamıyordum. Ancak lise bitirme sınavlarına devam etmeye karar verdim ve her şeye rağmen eğitim hayatımı sürdürmeye azmettim." dedi. Eğitim hayatı boyunca ders çalışmayı sürdürdüğünü ve umutsuzluğa teslim olmadığını belirten Şirin, "Hayatım boyunca karşılaştığım her şeye karşı azmim ve sabrım vardı. Bacaklarımı, ailemi ve evimizi kaybettim ama eğitimime devam ettim." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Siyonist mağduru Gazzeli Şirin’in üniversite sevinci! Ailesi ve bacakları yok ama umudu

Yaşadığı travmaların hayatını kontrol etmesine izin vermediğini vurgulayan Şirin, "Bacaklarımı kaybettikten sonra bile her şeyi yapabilecek ve imkansızın üstesinden gelebilecek bir insan olmaya karar verdim." diye konuştu. Şirin, azim, sabır ve kararlılığın hayatına ve eğitimine devam etmesinde temel unsurlar olduğunu, akrabalarının verdiği desteğin de yaşadığı büyük acıyı atlatmasına yardımcı olduğunu söyledi.

#8
Foto - Siyonist mağduru Gazzeli Şirin’in üniversite sevinci! Ailesi ve bacakları yok ama umudu

BAŞARISINI HAYATINI KAYBEDEN AİLESİNE ADADI Sınavdaki başarısını, İsrail saldırısında hayatını kaybeden ailesine adayan Şirin, başarısının sevincini ailesinin yokluğuyla birlikte yaşadığını dile getirdi.

#9
Foto - Siyonist mağduru Gazzeli Şirin’in üniversite sevinci! Ailesi ve bacakları yok ama umudu

Şirin, "Başarımı cennetteki aileme adıyorum. Sizinle gurur duyuyorum ve sizin de benimle gurur duyduğunuza inanıyorum; çünkü sizi kaybetmeyi, bacaklarımı ve evimizi kaybetmeyi aşarak yaşadıklarımın üstesinden geldim." ifadelerini kullandı. Üniversitede hayalini kurduğu bölümde eğitim almak istediğini belirten Şirin, "Dünyaya bir mesajım var; yurt dışında protez bacaklara kavuşmak, yeniden yürümek ve normal hayatıma dönmek istiyorum. İstediğim bölümde okumak ve hayalimi gerçekleştirmek istiyorum." dedi.

#10
Foto - Siyonist mağduru Gazzeli Şirin’in üniversite sevinci! Ailesi ve bacakları yok ama umudu

Şirin ayrıca Gazze'deki savaşın sona ermesini ve yaralıların tedavi için bölge dışına çıkabilmesini istedi. "Kan dökülmesinin durmasını ve dünyanın tedaviye ihtiyacı olan herkese yardım etmesini diliyorum." diyen Şirin, Gazze'deki yaralıların tedaviye erişebilmesi için uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

#11
Foto - Siyonist mağduru Gazzeli Şirin’in üniversite sevinci! Ailesi ve bacakları yok ama umudu

"ŞİRİN'E KENDİ ÇOCUKLARINIZA BAKTIĞINIZ GÖZLE BAKIN" Şirin'in yaralanmasından bu yana bakımını üstlenen amcasının eşi Sena Ebulkas, onu kendi kızı gibi gördüğünü, tedavi ve eğitim sürecinde ona eşlik ettiğini söyledi. Sena Ebulkas, "Şirin olayın gerçekleştiği günden beri benim himayemde. O günden itibaren kızım oldu. Allah'a hamdolsun, Allah onun gönlünü ferahlatsın. Şirin ve kuzeni lise sınavlarında iyi sonuçlar elde etti." dedi.

#12
Foto - Siyonist mağduru Gazzeli Şirin’in üniversite sevinci! Ailesi ve bacakları yok ama umudu

Şirin ve kuzeninin geleceğinin parlak olmasını dileyen Ebulkas, yaşadıkları kayıpların telafi edilmesini ve eğitimlerini tamamlayarak hayallerindeki yerlere ulaşmalarını temenni etti. Ebulkas, Şirin'in tedavi ve protez ihtiyacının karşılanması için uluslararası ve insani yardım kuruluşlarına şu sözlerle çağrıda bulundu: "Şirin diğer gençler gibi yürüyebilmek ve hayatına devam edebilmek için desteğe ihtiyaç duyuyor. Şirin'e kendi çocuklarınıza baktığınız gözle bakın. Tedavi ve eğitim konusunda ona yardım edin, yürüyebilmesi için protez takılmasını sağlayın."

#13
Foto - Siyonist mağduru Gazzeli Şirin’in üniversite sevinci! Ailesi ve bacakları yok ama umudu

GAZZE'DE EĞİTİM, SAVAŞ VE YIKIMIN GÖLGESİNDE SÜRDÜRÜLÜYOR Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanı Emced Berhem, basına yaptığı açıklamada, bu yıl işgal altındaki Batı Şeria, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nin yanı sıra 46 ülkede 2 binden fazla öğrencinin lise sınavlarına girdiğini belirtti. Berhem, bu yıl Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde yaklaşık 89 bin öğrencinin lise sınavlarına katıldığını, son üç yılda ise Gazze Şeridi'nde 106 binden fazla öğrencinin lise sınavlarına girdiğini söyledi. Bu yıl Gazze'de 36 bin 900 öğrencinin lise sınavlarına katıldığını aktaran Berhem, İsrail'in bu yıl lise sınavlarına girmesi beklenen 1100'den fazla öğrenciyi öldürdüğünü ifade etti.

#14
Foto - Siyonist mağduru Gazzeli Şirin’in üniversite sevinci! Ailesi ve bacakları yok ama umudu

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları nedeniyle yüzlerce okul ve üniversite yıkılırken eğitim sistemi büyük ölçüde sekteye uğradı. Binlerce öğrenci, eğitimlerini sürdürebilmek için evlerinden ve okullarından uzaklaşmak zorunda kaldı. Birçok öğrenci, eğitimine çadırlarda ve sığınma merkezlerinde devam etmeye çalışırken, İsrail'in saldırıları ve Gazze'ye uyguladığı abluka nedeniyle eğitim hakkının yanı sıra sağlık hizmetlerine ve temel insani ihtiyaçlara erişim de ciddi biçimde kısıtlanıyor. Şirin'in hikayesi, Gazze'de savaşın çocuklar ve gençler üzerindeki yıkıcı etkisini ortaya koyarken, ailesini, evini ve iki bacağını kaybetmesine rağmen eğitimine devam ederek hayata tutunmaya çalışan bir genç kızın mücadelesini de gözler önüne seriyor.

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