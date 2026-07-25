Siyonist mağduru Gazzeli Şirin’in üniversite sevinci! Ailesi ve bacakları yok ama umudu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısında ailesinin tamamını kaybeden, kendisi de ağır yaralanarak iki bacağı ampute edilen 18 yaşındaki Şirin Ebulkas, yaşadığı tüm acılara ve ağır travmaya rağmen lise bitirme sınavından başarıyla geçerek üniversiteye giriş hakkı kazandı. Ebulkas, "Başarımı cennetteki aileme adıyorum. Sizinle gurur duyuyorum ve sizin de benimle gurur duyduğunuza inanıyorum; çünkü sizi kaybetmeyi, bacaklarımı ve evimizi kaybetmeyi aşarak yaşadıklarımın üstesinden geldim” dedi.