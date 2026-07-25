Siyonist mağduru Gazzeli Şirin’in üniversite sevinci! Ailesi ve bacakları yok ama umudu

"ŞİRİN'E KENDİ ÇOCUKLARINIZA BAKTIĞINIZ GÖZLE BAKIN" Şirin'in yaralanmasından bu yana bakımını üstlenen amcasının eşi Sena Ebulkas, onu kendi kızı gibi gördüğünü, tedavi ve eğitim sürecinde ona eşlik ettiğini söyledi. Sena Ebulkas, "Şirin olayın gerçekleştiği günden beri benim himayemde. O günden itibaren kızım oldu. Allah'a hamdolsun, Allah onun gönlünü ferahlatsın. Şirin ve kuzeni lise sınavlarında iyi sonuçlar elde etti." dedi.