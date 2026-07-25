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İşçileri apar topar tahliye edildi! İstanbul’da fabrikada büyük panik

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşçileri apar topar tahliye edildi! İstanbul’da fabrikada büyük panik

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki bir fabrikadaki kimyasal etkileşim paniğe neden oldu.

#1
Foto - İşçileri apar topar tahliye edildi! İstanbul’da fabrikada büyük panik

Eyüpsultan'daki bir fabrikada kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi nedeniyle çalışanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

#2
Foto - İşçileri apar topar tahliye edildi! İstanbul’da fabrikada büyük panik

İstanbul Kemerburgaz Cendere Yolu'nda bulunan 2 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle kimyasal maddeler tepkimeye girdi.

#3
Foto - İşçileri apar topar tahliye edildi! İstanbul’da fabrikada büyük panik

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile AFAD ekibi sevk edildi.

#4
Foto - İşçileri apar topar tahliye edildi! İstanbul’da fabrikada büyük panik

Tedbir amacıyla fabrikadaki işçiler tahliye edildi.

#5
Foto - İşçileri apar topar tahliye edildi! İstanbul’da fabrikada büyük panik

Ekiplerin çalışmasıyla kimyasal tepkime sonucu oluşabilecek sızıntının önüne geçilerek, olay kontrol altına alındı.

#6
Foto - İşçileri apar topar tahliye edildi! İstanbul’da fabrikada büyük panik

Bölgeden gelen görüntüler paniği gözler önüne serdi.

#7
Foto - İşçileri apar topar tahliye edildi! İstanbul’da fabrikada büyük panik

İşte fabrika alanından görüntüler...

#8
Foto - İşçileri apar topar tahliye edildi! İstanbul’da fabrikada büyük panik

İşte fabrika alanından görüntüler...

#9
Foto - İşçileri apar topar tahliye edildi! İstanbul’da fabrikada büyük panik

İşte fabrika alanından görüntüler...

#10
Foto - İşçileri apar topar tahliye edildi! İstanbul’da fabrikada büyük panik

İşte fabrika alanından görüntüler...

#11
Foto - İşçileri apar topar tahliye edildi! İstanbul’da fabrikada büyük panik

İşte fabrika alanından görüntüler...

#12
Foto - İşçileri apar topar tahliye edildi! İstanbul’da fabrikada büyük panik

İşte fabrika alanından görüntüler...

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