İşçileri apar topar tahliye edildi! İstanbul’da fabrikada büyük panik
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki bir fabrikadaki kimyasal etkileşim paniğe neden oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki bir fabrikadaki kimyasal etkileşim paniğe neden oldu.
Eyüpsultan'daki bir fabrikada kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi nedeniyle çalışanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.
İstanbul Kemerburgaz Cendere Yolu'nda bulunan 2 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle kimyasal maddeler tepkimeye girdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile AFAD ekibi sevk edildi.
Tedbir amacıyla fabrikadaki işçiler tahliye edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kimyasal tepkime sonucu oluşabilecek sızıntının önüne geçilerek, olay kontrol altına alındı.
Bölgeden gelen görüntüler paniği gözler önüne serdi.
İşte fabrika alanından görüntüler...
İşte fabrika alanından görüntüler...
İşte fabrika alanından görüntüler...
İşte fabrika alanından görüntüler...
İşte fabrika alanından görüntüler...
İşte fabrika alanından görüntüler...
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