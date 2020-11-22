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Medya
14
Uyanış Büyük Selçuklu oyuncusu bomba detayı verdi! ‘Aslında başka bir şey var…’

2020-11-22 08:54:14
Uyanış Büyük Selçuklu oyuncusu bomba detayı verdi! ‘Aslında başka bir şey var…’

TRT’de reytingleri alt üst eden Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde heyecan sürüyor. Dizi takipçileri 9.bölümü beklerken çok çarpıcı açıklamalar geldi.

#1
Foto - Üst düzey ekibin çalışarak Türkiye’de en uzun savaş sahnelerinin çekildiği dizi çekimleri koronavirüs tedbirleri kapsamında çekilmeye devam ediyor.

Üst düzey ekibin çalışarak Türkiye’de en uzun savaş sahnelerinin çekildiği dizi çekimleri koronavirüs tedbirleri kapsamında çekilmeye devam ediyor.

#2
Foto - Selçuklu dönemini ekranlara taşıyan TRT 1'in yeni dizisi

Selçuklu dönemini ekranlara taşıyan TRT 1'in yeni dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu", Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi ve prodüksiyon detaylarıyla öne çıktı.

#3
Foto - Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları çekimleri

Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları çekimleri "TRT Uluslararası Film Platosu"nda gerçekleştirilen yapıma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

#4
Foto - Büyük Selçuklu Hükümdarı

Büyük Selçuklu Hükümdarı "Melikşah" karakterini dizide canlandıran oyuncu Buğra Gülsoy, Türklerin yurt bulma sevdasıyla dört bir yana dağıldığı bir dönemde Büyük Selçuklu Devleti'nde Sultan Melikşah'ı oynamanın gurur verici olduğunu ifade etti.

#5
Foto - Basına dizide Sencer karakterinin gizemli ve sırlarla dolu olduğu aktarıldı.

Basına dizide Sencer karakterinin gizemli ve sırlarla dolu olduğu aktarıldı.

#6
Foto - Dizinin konusuyla ilgili tarihi öneme sahip bir dönemi anlatmanın sorumluluğunun farkında olduklarının altı çizildi.

Dizinin konusuyla ilgili tarihi öneme sahip bir dönemi anlatmanın sorumluluğunun farkında olduklarının altı çizildi.

#7
Foto - Büyük Selçuklu Devleti'nin vezirlerinden, siyaset bilimcisi ve

Büyük Selçuklu Devleti'nin vezirlerinden, siyaset bilimcisi ve "Siyasetname" kitabının yazarı "Nizamülmülk" karakterini oynayan Mehmet Özgür, yaklaşık 15 yıl önce ata binmeyi öğrendiğini belirterek, aksiyonu yüksek zor sahnelerde bir aksilik yaşamadıklarını dile getirdi.

#8
Foto - Özgür, şunları kaydetti.

Özgür, şunları kaydetti. "Dönem olarak, bugünkü modern üniversitelerin temelinin atıldığı, nizamiye medreselerin kurulduğu bir dönem. Buğra'nın da dediği gibi enteresan bir çağ aslında. Selçuklu'nun başlangıcı tam bir aydınlanma çağı. Dolayısıyla da hepimizin zaten hakim olduğu ve merak ettiği bir dönem. Hepimiz bu dönemi okuduk ve hep gıptayla baktık. Bugün de bize kısmet oldu, Nizamülmülk'ü canlandırıyoruz. Biz çok keyif alıyor, yapımın içerisinde olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz." "Uyanış: Büyük Selçuklu"nun Türkiye'deki tarihi yapımlardan ayrıldığına dikkati çeken Özgür, "Evet, birçok tarihi dizi çekiliyor ama burada herkesin ilgisini çeken başka bir şey var. Prodüksiyon anlamında çok büyük bir arazi üzerine kurulmuş, ciddi bir yatırımın içinde biz bunu gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla da bu kırılma noktasıdır. İzlerken de evet eksiklerimiz tabii ki var, bunları görüyoruz. Ama her geçen gün bunları gidererek daha iyiye doğru yol almak üzere olduğumuz bir yoldayız." değerlendirmesinde bulundu.

#9
Foto - Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin setinden görüntüler ilgi gördü.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin setinden görüntüler ilgi gördü.

#10
Foto - O tarihleri anımsatan dekorlar takipçilerle paylaşıma sunuldu.

O tarihleri anımsatan dekorlar takipçilerle paylaşıma sunuldu.

#11
Foto - TRT’de rekorlar kıran dizinin savaş sahneleri için Kazakistan ve ABD’den özel ekipler getirildi.

TRT’de rekorlar kıran dizinin savaş sahneleri için Kazakistan ve ABD’den özel ekipler getirildi.

#12
Foto -

#13
Foto - Emre Konuk’un yapımcılığını ve genel yönetmenliğini üstlendiği

Emre Konuk’un yapımcılığını ve genel yönetmenliğini üstlendiği "Uyanış: Büyük Selçuklu", pazartesi akşamları TRT 1 ekranında izleyiciyle buluşuyor.

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