Uyanış Büyük Selçuklu oyuncusu bomba detayı verdi! ‘Aslında başka bir şey var…’

Özgür, şunları kaydetti. "Dönem olarak, bugünkü modern üniversitelerin temelinin atıldığı, nizamiye medreselerin kurulduğu bir dönem. Buğra'nın da dediği gibi enteresan bir çağ aslında. Selçuklu'nun başlangıcı tam bir aydınlanma çağı. Dolayısıyla da hepimizin zaten hakim olduğu ve merak ettiği bir dönem. Hepimiz bu dönemi okuduk ve hep gıptayla baktık. Bugün de bize kısmet oldu, Nizamülmülk'ü canlandırıyoruz. Biz çok keyif alıyor, yapımın içerisinde olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz." "Uyanış: Büyük Selçuklu"nun Türkiye'deki tarihi yapımlardan ayrıldığına dikkati çeken Özgür, "Evet, birçok tarihi dizi çekiliyor ama burada herkesin ilgisini çeken başka bir şey var. Prodüksiyon anlamında çok büyük bir arazi üzerine kurulmuş, ciddi bir yatırımın içinde biz bunu gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla da bu kırılma noktasıdır. İzlerken de evet eksiklerimiz tabii ki var, bunları görüyoruz. Ama her geçen gün bunları gidererek daha iyiye doğru yol almak üzere olduğumuz bir yoldayız." değerlendirmesinde bulundu.