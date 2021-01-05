Uyanış: Büyük Selçuklu bombası patladı! Dizi Türkiye'yi salladı

Daha ilk sezonunda büyük ses getiren ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun dün akşam ekranlara gelen bölümünün final sahnesi nefesleri kesti. Markus ve adamlarının, Sencer ve yiğitlerin ve de Hasan Sabbah’ın üç ayrı koldan peşine düştüğü Sırlar Kitabı, büyük bir yüzleşmeyi de beraberinde getirdi. Sencer ve yiğitlerin eline geçmeden kitabı bulduğuna sevinen Sabbah’ın bu sevinci yarıda kaldı. Çünkü Melikşah’ın karşısında o kitabı herkesten önce ele geçireceğine ant içen Sencer, Sabbah’la karşı karşıya geldi. Gerilimin tırmandığı final sahnesi ekran başındakileri de “Sabbah yolun sonuna mı geldi?”, “Sabbah’ın sırrı açığa çıkacak mı?” sorularıyla baş başa bıraktı.