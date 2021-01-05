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Medya
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Uyanış: Büyük Selçuklu bombası patladı! Dizi Türkiye'yi salladı

2021-01-05 20:12:19
Uyanış: Büyük Selçuklu bombası patladı! Dizi Türkiye'yi salladı

TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluşmakta olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi dün akşam yine çok başarılı işler ortaya koydu.

#1
Foto - ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’, dün akşam ekranlara gelen bölümüyle tüm kategorilerde birinciliğini sürdürdü. 10-12 arası reytingler elde eden dizinin başarısı bir kez daha tescillendi.

‘Uyanış: Büyük Selçuklu’, dün akşam ekranlara gelen bölümüyle tüm kategorilerde birinciliğini sürdürdü. 10-12 arası reytingler elde eden dizinin başarısı bir kez daha tescillendi.

#2
Foto - SOSYAL MEDYADA UZUN SÜRE GÜNDEM OLDU - Dizi, sosyal medya mecrası Twitter’da ise uzun süre Trend Topic (TT) listesinde kaldı.

SOSYAL MEDYADA UZUN SÜRE GÜNDEM OLDU - Dizi, sosyal medya mecrası Twitter’da ise uzun süre Trend Topic (TT) listesinde kaldı.

#3
Foto - Sencer ile Hasan Sabbah’ın karşı karşıya geldiği yeni bölümde Sabbah’ın sırrının açığa çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor.

Sencer ile Hasan Sabbah’ın karşı karşıya geldiği yeni bölümde Sabbah’ın sırrının açığa çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor.

#4
Foto - Daha ilk sezonunda büyük ses getiren ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun dün akşam ekranlara gelen bölümünün final sahnesi nefesleri kesti. Markus ve adamlarının, Sencer ve yiğitlerin ve de Hasan Sabbah’ın üç ayrı koldan peşine düştüğü Sırlar Kitabı, büyük bir yüzleşmeyi de beraberinde getirdi. Sencer ve yiğitlerin eline geçmeden kitabı bulduğuna sevinen Sabbah’ın bu sevinci yarıda kaldı. Çünkü Melikşah’ın karşısında o kitabı herkesten önce ele geçireceğine ant içen Sencer, Sabbah’la karşı karşıya geldi. Gerilimin tırmandığı final sahnesi ekran başındakileri de “Sabbah yolun sonuna mı geldi?”, “Sabbah’ın sırrı açığa çıkacak mı?” sorularıyla baş başa bıraktı.

Daha ilk sezonunda büyük ses getiren ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun dün akşam ekranlara gelen bölümünün final sahnesi nefesleri kesti. Markus ve adamlarının, Sencer ve yiğitlerin ve de Hasan Sabbah’ın üç ayrı koldan peşine düştüğü Sırlar Kitabı, büyük bir yüzleşmeyi de beraberinde getirdi. Sencer ve yiğitlerin eline geçmeden kitabı bulduğuna sevinen Sabbah’ın bu sevinci yarıda kaldı. Çünkü Melikşah’ın karşısında o kitabı herkesten önce ele geçireceğine ant içen Sencer, Sabbah’la karşı karşıya geldi. Gerilimin tırmandığı final sahnesi ekran başındakileri de “Sabbah yolun sonuna mı geldi?”, “Sabbah’ın sırrı açığa çıkacak mı?” sorularıyla baş başa bıraktı.

#5
Foto - Kazandığı zafer sonrası Kuvel Kalesi’ne giren ve İzakyos’a karşısında diz çöktüren Melikşah, bu galibiyetle Selçuklu Sarayı’na geri dönerken yolda pusuya düşürüldü. Markus ve adamlarının korkusuzca savaştığı anlarda Sabbah ve Tacülmülk, Melikşah ve askerleri kurtarırken Melikşah’ın aldığı yara onu öfkeden deliye döndürdü. Uzun bir süre kılıç tutamayacağını öğrenen Melikşah, hıncını önce mağlumatları zamanında öğrenemeyen Sabbah ve Tacülmülk’ten çıkardı. İkisine tokat attığı anlar tansiyonu yükseltti.

Kazandığı zafer sonrası Kuvel Kalesi’ne giren ve İzakyos’a karşısında diz çöktüren Melikşah, bu galibiyetle Selçuklu Sarayı’na geri dönerken yolda pusuya düşürüldü. Markus ve adamlarının korkusuzca savaştığı anlarda Sabbah ve Tacülmülk, Melikşah ve askerleri kurtarırken Melikşah’ın aldığı yara onu öfkeden deliye döndürdü. Uzun bir süre kılıç tutamayacağını öğrenen Melikşah, hıncını önce mağlumatları zamanında öğrenemeyen Sabbah ve Tacülmülk’ten çıkardı. İkisine tokat attığı anlar tansiyonu yükseltti.

#6
Foto - Sonrasında Tapar, Sencer ve Arslantaş’a karşı da öfkesini gösteren Melikşah’ın Elçin’le yüzleştiği anlar ise büyük heyecane neden oldu.

Sonrasında Tapar, Sencer ve Arslantaş’a karşı da öfkesini gösteren Melikşah’ın Elçin’le yüzleştiği anlar ise büyük heyecane neden oldu.

#7
Foto - Terken Hatun’un tehdidiyle sarayı terk etmeye zorlanan Elçin Hatun, Melikşah’ın karşısına çıkarak Seferiye Hatun’un zehirlenmesi ile Nizamülmülk’ün durumun kötüye gitmesinin sorumlusu olarak Terken Hatun’u öne sürdü. Nizamülmülk’ten, Tacülmülk ve Terken Hatun’la ilgili aldığı bilgilerin ardından Elçin Hatun’un bu ithamlarıyla şoke olan ve öfkeden deliye dönen Melikşah, Terken Hatun’la yüzleşti. Tüm bu itiraflar karşısında Elçin ve Terken’i karşısına alan Melikşah’ın, “Bu mesele sonlandığında ikinizden birinin kellesi gidecek” sözleri gerginliği tırmandırdı.

Terken Hatun’un tehdidiyle sarayı terk etmeye zorlanan Elçin Hatun, Melikşah’ın karşısına çıkarak Seferiye Hatun’un zehirlenmesi ile Nizamülmülk’ün durumun kötüye gitmesinin sorumlusu olarak Terken Hatun’u öne sürdü. Nizamülmülk’ten, Tacülmülk ve Terken Hatun’la ilgili aldığı bilgilerin ardından Elçin Hatun’un bu ithamlarıyla şoke olan ve öfkeden deliye dönen Melikşah, Terken Hatun’la yüzleşti. Tüm bu itiraflar karşısında Elçin ve Terken’i karşısına alan Melikşah’ın, “Bu mesele sonlandığında ikinizden birinin kellesi gidecek” sözleri gerginliği tırmandırdı.

#8
Foto - ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun yeni bölümü 11 Ocak Pazartesi akşamı saat 20:00’da TRT 1’de ekranlara gelecek.

‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun yeni bölümü 11 Ocak Pazartesi akşamı saat 20:00’da TRT 1’de ekranlara gelecek.

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