2022-12-21 16:52:59 Üsküdar sahilde yürüyüş yolunun altındaki kısımda çökme
Üsküdar Salacak sahildeki yürüyüş yolunun alt kısmındaki alanda çökme meydana geldi.
Üsküdar Salacak sahildeki yürüyüş yolunun alt kısmındaki alanda çökme meydana geldi.
Kız Kulesinin karşısında daha önceden büfe ve seyir-kafe olarak kullanılan alandaki beton blokta çökme oluşurtu.
Beton parçaları ve çatlaklar ortaya çıktı.
Yetkililer tarafından çöken yerlerin bir kısmının etrafına şerit çekildi, dubalar konuldu.
Olayda herhangi bir yaralananın olmadığı öğrenildi.
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