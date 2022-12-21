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Hayat-Aktüel
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Üsküdar sahilde yürüyüş yolunun altındaki kısımda çökme

2022-12-21 16:52:59
Üsküdar sahilde yürüyüş yolunun altındaki kısımda çökme

Üsküdar Salacak sahildeki yürüyüş yolunun alt kısmındaki alanda çökme meydana geldi.

#1
Foto - Üsküdar sahilde yürüyüş yolunun altındaki kısımda çökme

Kız Kulesinin karşısında daha önceden büfe ve seyir-kafe olarak kullanılan alandaki beton blokta çökme oluşurtu.

#2
Foto - Üsküdar sahilde yürüyüş yolunun altındaki kısımda çökme

Beton parçaları ve çatlaklar ortaya çıktı.

#3
Foto - Üsküdar sahilde yürüyüş yolunun altındaki kısımda çökme

Yetkililer tarafından çöken yerlerin bir kısmının etrafına şerit çekildi, dubalar konuldu.

#4
Foto - Üsküdar sahilde yürüyüş yolunun altındaki kısımda çökme

Olayda herhangi bir yaralananın olmadığı öğrenildi.

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