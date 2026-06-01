  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kardeş ülkeden dev enerji hamlesi! Türkiye ile Azerbaycan arasında milyarlarca metreküplük gaz imzası atıldı Kerem Aktürkoğlu'na beklenmedik talip! Geri dönebilir! Muğla'da esrarengiz olay: Cesedi hiç beklenmedik bir yerde bulundu! Vedat Muriç gemileri yaktı! Yönetime baskı yapıyor! Kıl payı il oldu: İşte Türkiye'de sonradan il olan ilçeler! 25 yıllık araştırma sonucu belli oldu: Sigarayı bırakanlarda keşfedildi! Altın piyasasında düşüş yaşandı! Standart altının kilogram fiyatı geriledi
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Kardeş ülkeden dev enerji hamlesi! Türkiye ile Azerbaycan arasında milyarlarca metreküplük gaz imzası atıldı
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Kardeş ülkeden dev enerji hamlesi! Türkiye ile Azerbaycan arasında milyarlarca metreküplük gaz imzası atıldı

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji iş birliğini yeni bir boyuta taşıyan devasa bir doğal gaz tedarik anlaşmasına imza atıldı.

#1
Foto - Kardeş ülkeden dev enerji hamlesi! Türkiye ile Azerbaycan arasında milyarlarca metreküplük gaz imzası atıldı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), TotalEnergies ve Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) arasında varılan mutabakatla, Türkiye'nin enerji arz güvenliği sağlama alınacak.

#2
Foto - Kardeş ülkeden dev enerji hamlesi! Türkiye ile Azerbaycan arasında milyarlarca metreküplük gaz imzası atıldı

İMZALAR BAKÜ ENERJİ HAFTASI'NDA ATILDI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, anlaşma Bakü Enerji Haftası kapsamında düzenlenen Bakü Enerji Forumu'nda imzalandı. Böylece Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji alanındaki stratejik iş birliği yeni bir boyut kazandı.

#3
Foto - Kardeş ülkeden dev enerji hamlesi! Türkiye ile Azerbaycan arasında milyarlarca metreküplük gaz imzası atıldı

DOĞAL GAZ ABSHERON SAHASI'NDAN GELECEK Anlaşma, Azerbaycan'daki Absheron doğal gaz sahasında gerçekleştirilecek yeni üretim yatırımlarını kapsıyor. Bu kapsamda 2029 yılından itibaren üretilecek doğal gazın Türkiye'ye sevk edilmesi planlanıyor. Toplam 15 yıllık dönemde Türkiye'ye 33 milyar metreküp doğal gaz arzı sağlanacak.

#4
Foto - Kardeş ülkeden dev enerji hamlesi! Türkiye ile Azerbaycan arasında milyarlarca metreküplük gaz imzası atıldı

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNE KATKI HEDEFLENİYOR Söz konusu anlaşmanın, Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefini destekleyen önemli adımlardan biri olduğu belirtiliyor. Yeni tedarik planıyla Türkiye'nin yanı sıra bölgesel enerji güvenliğine ve Avrupa'nın enerji arz çeşitliliğine katkı sunulması amaçlanıyor.

#5
Foto - Kardeş ülkeden dev enerji hamlesi! Türkiye ile Azerbaycan arasında milyarlarca metreküplük gaz imzası atıldı

BAKAN BAYRAKTAR DAHA ÖNCE DUYURMUŞTU Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yılın başında Azerbaycan ile yeni bir doğal gaz anlaşması yapıldığını açıklamıştı. Bayraktar, Absheron Sahası'ndan yıllık yaklaşık 2,25 milyar metreküplük doğal gazın Türkiye'ye ulaştırılacağını ve anlaşmanın toplam hacminin 33 milyar metreküpe ulaşacağını ifade etmişti.

#6
Foto - Kardeş ülkeden dev enerji hamlesi! Türkiye ile Azerbaycan arasında milyarlarca metreküplük gaz imzası atıldı

DÖRT ŞİRKETTEN STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ Anlaşmanın tarafları arasında BOTAŞ ve SOCAR'ın yanı sıra uluslararası enerji şirketleri TotalEnergies ile ADNOC da yer aldı. Ortaklığın, Absheron sahasındaki üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve uzun vadeli doğal gaz arzının güvence altına alınmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP parti sözcüsü: CHP seçime giremeyebilir
Gündem

CHP parti sözcüsü: CHP seçime giremeyebilir

CHP Grup Başkanı Özgür Özel başkanlığında Meclis’te korsan MYK toplantısının ardından açıklama yapan parti sözcüsü Zeynel Emre, olağanüstü k..
Mamdani bir kez daha tarihe geçti! Siyonistlere aldırmadı
Dünya

Mamdani bir kez daha tarihe geçti! Siyonistlere aldırmadı

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, New York’ta düzenlenen yıllık İsrail Günü Geçit Töreni’ne katıldı. New York Belediye B..
Haber doğrulandı! Bosch’dan çok konuşulacak İsrail kararı
Dünya

Haber doğrulandı! Bosch’dan çok konuşulacak İsrail kararı

Son zamanlarda tartışmaların odağında olan Alman teknoloji ve mühendislik şirketi Bosch, 2018'den bu yana faaliyet gösterdiği terör devleti ..
Tamar Tanrıyar'dan dikkat çeken iddialar: CHP operasyonunun düğmesine ABD'de basıldı
Gündem

Tamar Tanrıyar'dan dikkat çeken iddialar: CHP operasyonunun düğmesine ABD'de basıldı

Gazeteci Tamar Tanrıyar, yayımladığı son video analizinde CHP'de yaşanan son gelişmeleri ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ çıkışını değerlendir..
Sözde 'insan hakları' dersi veren Avrupa'da vahşet: Filistinli hamile kadını darp ettiler
Dünya

Sözde 'insan hakları' dersi veren Avrupa'da vahşet: Filistinli hamile kadını darp ettiler

İnsan hakları ve demokrasi dersi vermeye kalkan Batı’nın iki yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Hollanda polisi, eşinin gözaltına alınmasına en..
ABD basını iddia etti! Trump müzakere metnini değiştirip geri gönderdi
Dünya

ABD basını iddia etti! Trump müzakere metnini değiştirip geri gönderdi

ABD basını, Başkan Donald Trump’ın İran ile yürütülen müzakerelerde Tahran’ın son önerisi üzerinde değişiklik yaparak metni geri gönderdiğin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23