Kardeş ülkeden dev enerji hamlesi! Türkiye ile Azerbaycan arasında milyarlarca metreküplük gaz imzası atıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji iş birliğini yeni bir boyuta taşıyan devasa bir doğal gaz tedarik anlaşmasına imza atıldı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), TotalEnergies ve Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) arasında varılan mutabakatla, Türkiye'nin enerji arz güvenliği sağlama alınacak.
İMZALAR BAKÜ ENERJİ HAFTASI'NDA ATILDI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, anlaşma Bakü Enerji Haftası kapsamında düzenlenen Bakü Enerji Forumu'nda imzalandı. Böylece Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji alanındaki stratejik iş birliği yeni bir boyut kazandı.
DOĞAL GAZ ABSHERON SAHASI'NDAN GELECEK Anlaşma, Azerbaycan'daki Absheron doğal gaz sahasında gerçekleştirilecek yeni üretim yatırımlarını kapsıyor. Bu kapsamda 2029 yılından itibaren üretilecek doğal gazın Türkiye'ye sevk edilmesi planlanıyor. Toplam 15 yıllık dönemde Türkiye'ye 33 milyar metreküp doğal gaz arzı sağlanacak.
ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNE KATKI HEDEFLENİYOR Söz konusu anlaşmanın, Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefini destekleyen önemli adımlardan biri olduğu belirtiliyor. Yeni tedarik planıyla Türkiye'nin yanı sıra bölgesel enerji güvenliğine ve Avrupa'nın enerji arz çeşitliliğine katkı sunulması amaçlanıyor.
BAKAN BAYRAKTAR DAHA ÖNCE DUYURMUŞTU Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yılın başında Azerbaycan ile yeni bir doğal gaz anlaşması yapıldığını açıklamıştı. Bayraktar, Absheron Sahası'ndan yıllık yaklaşık 2,25 milyar metreküplük doğal gazın Türkiye'ye ulaştırılacağını ve anlaşmanın toplam hacminin 33 milyar metreküpe ulaşacağını ifade etmişti.
DÖRT ŞİRKETTEN STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ Anlaşmanın tarafları arasında BOTAŞ ve SOCAR'ın yanı sıra uluslararası enerji şirketleri TotalEnergies ile ADNOC da yer aldı. Ortaklığın, Absheron sahasındaki üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve uzun vadeli doğal gaz arzının güvence altına alınmasına katkı sağlaması bekleniyor.
