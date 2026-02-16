  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
380 yıllık camide yaşanan hadise köylüleri şok içerisinde bıraktı: Allah verdi her taraf coştu
Adıyaman'da yaklaşık 380 yıldır hizmet veren Zey Köy Cami'nde yaşanan son hadise tüm köylüleri sevince boğdu.

Adıyaman'da yaklaşık 380 yıldır hizmet veren Zey Köy Cami, Osmanlı padişahı 4'üncü Murat'ın Bağdat Seferi dönüşünde ziyaret ettiği Adıyaman'da Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretleri adına inşa edildi.

Caminin bulunduğu alanda, su kaynağını korumak amacıyla 10 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde kemerli bir dehliz yapılmış, üzerine ise cami inşa edilmişti. Uzun yıllar boyunca yöre halkı tarafından kullanılan bu su kaynağı, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kurudu.

Son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve yağmurun ardından kaynak yeniden canlandı. Caminin altından çıkan su, köy halkı tarafından büyük sevinçle karşılandı. Vatandaşlar, yıllar sonra yeniden akmaya başlayan suyun hem manevi, hem de pratik açıdan önemli bir değer taşıdığını ifade etti.

Yöre halkından Neşet Yalçın, 2010 yılından bu yana böyle bir su görmediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Zaten 12 yıldır doğru dürüst kış olmamıştı. Türkiye genelinde su sıkıntısı yaşandı. Sadece bizim burada değil, İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da her yerde kaynaklar azaldı. Maşallah bu sene Allah verdi, her taraf coştu. Bu yıl sorunumuz olmaz inşallah. 2010'dan beri buraya böyle bir su gelmedi. Önceleri haziran, temmuza kadar su olurdu, sonra kururdu. Bu yıl inşallah yine akmaya devam edecek."

Köy sakinleri, suyun yeniden akmasının bölgeye bereket getireceğini ve geçmişte olduğu gibi yeniden kullanılabileceğini dile getirirken, yetkililer de kaynakların korunması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

İŞTE KARELER...

İŞTE KARELER...

İŞTE KARELER...

Yorumlar

Abdullah ademoğlu

Elhamdülillah Rabbim verdiğin nimetlerin şükrünü eda edebilmeyi bizlere nasibeyle inşaallah ????????????
