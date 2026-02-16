380 yıllık camide yaşanan hadise köylüleri şok içerisinde bıraktı: Allah verdi her taraf coştu

"Zaten 12 yıldır doğru dürüst kış olmamıştı. Türkiye genelinde su sıkıntısı yaşandı. Sadece bizim burada değil, İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da her yerde kaynaklar azaldı. Maşallah bu sene Allah verdi, her taraf coştu. Bu yıl sorunumuz olmaz inşallah. 2010'dan beri buraya böyle bir su gelmedi. Önceleri haziran, temmuza kadar su olurdu, sonra kururdu. Bu yıl inşallah yine akmaya devam edecek."