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Uşak'ta bıçaklı saldırı!

2021-08-06 06:53:10
Uşak'ta bıçaklı saldırı!

İsmet Paşa Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

#1
Foto - İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - Bıçak ve sopalarla birbirine saldıran iki gruba polis biber gazıyla müdahale etti.

Bıçak ve sopalarla birbirine saldıran iki gruba polis biber gazıyla müdahale etti.

#3
Foto - Kavgada yaralanan 3 kişi ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kavgada yaralanan 3 kişi ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

#4
Foto - Olay yerindeki bir otomobilin de camlarının kırıldığı kavgayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Olay yerindeki bir otomobilin de camlarının kırıldığı kavgayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

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