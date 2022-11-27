Üretim merkezi olacak! İlk adım atıldı

YENİ NESİL SİLAHLAR KABİLİYETİYLE ÖN PLANA ÇIKIYOR Fabrikada kısa sürede geliştirilip üretilen "Milli Aselsan Konya Silahı (MAKS) T-35 Elektrik Tahrikli Otomatik Top, MAKS T-30 Elektrik Tahrikli Otomatik Top, MAKS T-30H Elektrik Tahrikli Otomatik Top, MAKS OBA-40H Otomatik Bomba Atar ve AKONS-L Silah Akıllandırma Sistemi" Türk savunma sanayisi ile dost ve müttefiklerin ürün gamına sunuldu. Elektrik Tahrikli Otomatik Toplar (MAKS T-35, MAKS T-30 ve MAKS T-30H), çalışma sistemleri sayesinde aynı kalibre toplarla kıyaslandığında, ağırlık, boyut, güvenilirlik ve kontrol edilebilirlik özellikleriyle öne çıkan yeni nesil silahlar arasında ön plana çıkıyor.