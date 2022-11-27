Üretim merkezi olacak! İlk adım atıldı

"Konya sanayisinin de katkısıyla silah, silah kuleleri, namlu ve stabilize silah kabiliyeti burada işleniyor. Bir anda buranın mükemmeliyet merkezi olma doğrultusunda adımlar atıldı. Tesisin gerek metal işleme ve gerek kontrol sistemleriyle ilgili kabiliyetlerini bir araya getirdiğimizde başka unsurların da burada yapılması mümkün. Savunma sanayimizin belirli ürünlerini ve alt sistemlerinin sadece ASELSAN'ın yaptığı sistemlerle sınırlı kalmamak üzere burada üretilmesi söz konusu. Savunma sanayisinde birçok konunun burada üretim merkezi olarak devreye alınıp üretilmesi mümkün. Bu açıdan ilk adımlar atıldı, yüksek kalibre namlular, silah kuleleri ve silah sistemleri gibi ürünlerin imalatı başladı. Bu sadece bir başlangıç ve büyüme devam edecek."