Ürdün'deki olay sonrası kazan kaldırdılar: Erdoğan'ı örnek gösterip sitem ettiler
Ürdün’ün Kerek vilayetinde Rum Ortodoks Kilisesi’nde cenazeye katılanları hedef alan silahlı saldırıda can kaybı 9’a yükseldi. Saldırının ardından bazı Rum sosyal medya kullanıcıları, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e Amman’ı ziyaret etmesi çağrısında bulundu. Paylaşımlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt dışındaki Türk ve Müslüman topluluklara gösterdiği ilgi örnek gösterilerek Atina yönetiminden de Doğu’daki Rum topluluklarına benzer destek vermesi istendi.