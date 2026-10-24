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Ürdün'deki olay sonrası kazan kaldırdılar: Erdoğan'ı örnek gösterip sitem ettiler

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Ürdün'deki olay sonrası kazan kaldırdılar: Erdoğan'ı örnek gösterip sitem ettiler

Ürdün’ün Kerek vilayetinde Rum Ortodoks Kilisesi’nde cenazeye katılanları hedef alan silahlı saldırıda can kaybı 9’a yükseldi. Saldırının ardından bazı Rum sosyal medya kullanıcıları, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e Amman’ı ziyaret etmesi çağrısında bulundu. Paylaşımlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt dışındaki Türk ve Müslüman topluluklara gösterdiği ilgi örnek gösterilerek Atina yönetiminden de Doğu’daki Rum topluluklarına benzer destek vermesi istendi.

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Foto - Ürdün'deki olay sonrası kazan kaldırdılar: Erdoğan'ı örnek gösterip sitem ettiler

Star'da yer alan habere göre, kimliği henüz belirlenemeyen iki saldırgan, Kerek bölgesindeki bir köyde, cenaze töreni düzenlenen Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldı. Bir görgü tanığı, saldırganların şarjör değiştirerek beş dakika boyunca ateş ettiğini, ardından kaçtığını ifade etti.

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Foto - Ürdün'deki olay sonrası kazan kaldırdılar: Erdoğan'ı örnek gösterip sitem ettiler

Ürdün resmi televizyon kanalı El-Memleke ise, Kerek'teki silahlı saldırıda yaralılardan birinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 9'a yükseldiği belirtildi.

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Foto - Ürdün'deki olay sonrası kazan kaldırdılar: Erdoğan'ı örnek gösterip sitem ettiler

Ürdün Emniyet Genel Müdürü Tümgeneral Ubeydullah el-Meayita dün saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 yaralının hastanelerde tedavi gördüğünü açıklamıştı. Ürdün Sağlık Bakanı İbrahim el-Budur ise daha sonra ölenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurmuştu.

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Foto - Ürdün'deki olay sonrası kazan kaldırdılar: Erdoğan'ı örnek gösterip sitem ettiler

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Orta Doğu'daki Yunan topluluklarının sorunlarını gündeme getiren bazı sosyal medya hesapları, Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlenen saldırının ardından Kiriakos Miçotakis'ten Ürdün'ü ziyaret etmesini istedi.

#5
Foto - Ürdün'deki olay sonrası kazan kaldırdılar: Erdoğan'ı örnek gösterip sitem ettiler

Paylaşımlarda Atina-Amman ilişkilerine atıfta bulunan hesaplar, Yunan hükümetini bölgedeki Ortodokslara aktif olarak destek vermeye çağırdı.

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Foto - Ürdün'deki olay sonrası kazan kaldırdılar: Erdoğan'ı örnek gösterip sitem ettiler

Paylaşımlarda, Yunanistan ve Ürdün'ün yakın ilişkiler sürdürdüğü ifade edilirken, Yunanistan Başbakanı'nın ziyaretinin ülkedeki Rumlar için özel bir önem taşıyacağı aktarıldı.

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Foto - Ürdün'deki olay sonrası kazan kaldırdılar: Erdoğan'ı örnek gösterip sitem ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek gösteren bazı kullanıcılar ise Erdoğan'ın yurt dışındaki Müslüman ve Türk nüfusuna verdiği desteğe dikkati çekti. Yunanistan'ın da tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi Doğu'daki topluluklara benzer bir ilgi göstermesi gerektiği vurgulandı.

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