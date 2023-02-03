Unutulmasından korkuluyordu! Gençler bu mesleğe yöneldi

Yaptığı sanatın geleceği hakkında konuşan Erol Güler, “Her ne kadar kaybolmaya yüz tutmuş meslekler grubunda olsa da veya lüle taşının rezervi bitiyor dense de öyle bir şey yok. 2007 yılına kadar sıkıntı yaşadığımız dönemler oldu. 2005-2007 yılları arasında bıçaklarımızı bırakacak seviyede düşüşler yaşadık. Ancak 2007 sonrasında Eskişehir’in turizme açılması, bizim buralarda işletmeler açmamız ve sanata yüklenmemiz çok faydalı oldu. Şu anda gençlerinde öğrenme hevesini görmemiz sebebiyle çok da kaybolmaya yüz tutacağını düşünmüyorum” şeklinde konuştu.