Unutulmasından korkuluyordu! Gençler bu mesleğe yöneldi

Eskişehir’de lüle taşının madeninin bulunduğu Taycılar köyünde doğmuş olan Güler, mesleğinde çekirdekten yetişme ve 1988-1991 yılları arasında 2. Lületaşı Okulunu bitiren ustalardan birisi olduğunu söyledi. Lüle taşının çok detaylı incelikleri olduğundan bahseden Güler, tespih, kolye, küpe ve birçok takı ve dekoratif ürünü yapabilme kapasitesine sahip insanlar olduklarını söyledi. Öğrenciler yetiştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Güler, "Bazen halk eğitim kurumlarında, bazen de gönüllü olarak yanımıza gelen öğrencilerimi yetiştirmeye çalışan insanlarız” diye konuştu.