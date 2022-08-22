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Unutkanlığa çare oluyor: Güçlü bir hafıza için bol bol tüketin! Alzheimer için şifa besinler

2022-08-22 01:20:52
Unutkanlığa çare oluyor: Güçlü bir hafıza için bol bol tüketin! Alzheimer için şifa besinler

Gün geçtikçe artan unutkanlık sorunu, bazı besinlerin düzenli tüketilmesiyle giderilebiliyor. Çok unutkan oldum ne yapmalıyım diyenler için unutkanlık nasıl yenilir? Uzman isim açıkladı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Aslı İçingür, güçlü bir hafızaya sahip olmak için özellikle orman meyveleri ve omega 3'ten zengin bir beslenmeye yönelmeniz gerektiğine dikkat çekiyor. Hafızayı en iyi ne güçlendirir?Unutkanlığın tedavisi var mı? İşte detaylar...

#1
Foto - Unutkanlığa çare oluyor: Güçlü bir hafıza için bol bol tüketin! Alzheimer için şifa besinler

Beslenme ve Diyet Uzmanı Aslı İçingür, “Karabuğday, çavdar, yulaf gibi besinlere günlük diyetinizde mutlaka yer verin” önerisinde bulunuyor. İşte diğer önemli tavsiyeler… Her gün 5 porsiyon sebze ve meyve tüketin- Güçlü bir hafıza için porsiyonlardan biri mutlaka orman meyvesi, özellikle de yaban mersini olsun. Çünkü yabanmersini, bol miktarda içerdiği ‘polifenol’ sayesinde beyin hücrelerine saldıran serbest radikallerle savaşabiliyor. Günde 2-3 tepeleme yemek kaşığı, yani yaklaşık 30 gram yaban mersini tüketmeniz yeterli olacaktır. Eğer tazesini bulamazsanız kuru yabanmersini de yiyebilirsiniz. Ancak satın alırken mutlaka tadına bakıp şeker oranını kontrol edin.

#2
Foto - Unutkanlığa çare oluyor: Güçlü bir hafıza için bol bol tüketin! Alzheimer için şifa besinler

Ayrıca elma, böğürtlen, kiraz, kırmızı erik, ahududu, çilek en iyi antioksidan kaynaklarını oluşturuyor. Bunların yanı sıra; kayısı, kırmızı ya da yeşil üzüm, portakal, kırmızı greyfurt, şeftali, armut ve mandalina da çok güçlü antioksidanlardandır. Muz, kivi, mango ve nektari de bol antioksidan içerir. 2 porsiyon balık- Omega 3 yağ asidinden zengin, trans yağ asitlerinden fakir bir beslenme düzeni beyin sağlığı açısından oldukça önem taşıyor. Yapılan araştırmalarda, omega 3 yağ asitlerinden zengin beslenmenin alzeimer riskini azalttığı ortaya kondu. Unutkanlığı önlemek için haftada 2 gün balık yemeniz şart. Eğer balık tüketemiyorsanız günde 1 gram omega 3 takviyesi almanızda fayda var. Ancak omega 3 yağ asidinin tüketim miktarı yaşa ve hastalık durumuna göre değişebiliyor. Bu nedenle günde ne kadar takviye almanız gerektiğini doktorunuza mutlaka danışın.

#3
Foto - Unutkanlığa çare oluyor: Güçlü bir hafıza için bol bol tüketin! Alzheimer için şifa besinler

Günde 3 adet ceviz- Ceviz de omega 3 yağ asidi açısından en zengin kaynaklardan biridir. Güçlü bir hafızaya sahip olmak için günde 3 adet ceviz tüketmek, yaşlılık dönemine yapacağınız en büyük yatırımlardan biri olacak. B12 vitamininden zengin beslenin- Araştırmalar özellikle B, C, D ve E vitaminlerine ağırlık verilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Sağlıklı beslenme kurallarına uyulduğunda tüm bu vitaminler doğal yollardan alınabiliyor. Yoğun iş temposu, ağır çalışma koşulları ve doğal yetiştirilmeyen besinler nedenleriyle özellikle B12 vitamini eksikliği ortaya çıkıyor. Haftada 3 kez kırmızı et, günlük süt, yoğurt, peynir ve yumurta tüketimi vücuda yeterli B12 vitamini alınmasını sağlıyor.

#4
Foto - Unutkanlığa çare oluyor: Güçlü bir hafıza için bol bol tüketin! Alzheimer için şifa besinler

1 kase tahıl- E vitamini beyin sağlığı açısından en temel antioksidanlardan birini oluşturuyor. Bu vitamin özellikle tahıllarda bolca yer alıyor. Bu nedenle bulgur, esmer pirinç, buğday, karabuğday, çavdar, yulaf gibi besinlere günlük diyetinizde mutlaka yer verin. E vitamini aynı zamanda ıspanak, kabak, semizotu ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler; zeytinyağı, fındık, ton balığı, sardalya, yumurta sarısı, domates ve patateste de bol miktarda bulunuyor.

#5
Foto - Unutkanlığa çare oluyor: Güçlü bir hafıza için bol bol tüketin! Alzheimer için şifa besinler

Çay ve bitter çikolata Polifenol olan bitter çikolata ve çay da beyni genç tutan besinlerden. Ancak kalorileri yüksek olduğu için sınırlı miktarda tüketmeyi de unutmayın. Güçlü bir hafıza için bunları uygulayın Fiziksel aktivite şart: Beslenmenin yanı sıra fiziksel aktiviteyi de unutmayın. Haftada 3 defa 45 dakika egzersiz yapmaya özen gösterin. Bulmaca çözün, kitap okuyun: Beyin egzersizi yaptıracak aktiviteler ile uğraşın. Satranç, bulmaca ve kitap okumak beyin için en ideal etkinlikler arasında yer alıyor. Trans yağlardan kaçının: Trans yağlardan kaçınmak sağlıklı beslenme stratejisinde önemli bir yere sahip. Hazır paketlenmiş yağlı bisküviler, cipsler, rafine gıdalar, fast food ve kızartmalardan uzak durmak unutkanlığa karşı dikkat etmeniz gereken en önemli kuralları oluşturuyor.

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