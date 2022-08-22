2022-08-22 01:20:52 Unutkanlığa çare oluyor: Güçlü bir hafıza için bol bol tüketin! Alzheimer için şifa besinler
Gün geçtikçe artan unutkanlık sorunu, bazı besinlerin düzenli tüketilmesiyle giderilebiliyor. Çok unutkan oldum ne yapmalıyım diyenler için unutkanlık nasıl yenilir? Uzman isim açıkladı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Aslı İçingür, güçlü bir hafızaya sahip olmak için özellikle orman meyveleri ve omega 3'ten zengin bir beslenmeye yönelmeniz gerektiğine dikkat çekiyor. Hafızayı en iyi ne güçlendirir?Unutkanlığın tedavisi var mı? İşte detaylar...