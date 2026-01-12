  • İSTANBUL
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Ünlülerin dünyası bu itirafla sarsıldı! Magazin camiasını yakacak 25 kişilik
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ünlülerin dünyası bu itirafla sarsıldı! Magazin camiasını yakacak 25 kişilik

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın büyük bir gizlilikle yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda, yer yerinden oynayacak bir gelişme yaşandı. İş insanı Kasım Garipoğlu’nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, "etkin pişmanlık" yasasından yararlanmak için itirafçı koltuğuna oturdu. Akçay’ın emniyette verdiği ifadede, elinde içinde çok sayıda tanınmış ismin yer aldığı 25 kişilik bir "ünlü listesi" olduğunu söylemesi, soruşturmayı bambaşka bir boyuta taşıdı.

1
#1
Foto - Ünlülerin dünyası bu itirafla sarsıldı! Magazin camiasını yakacak 25 kişilik

Soruşturma kapsamında mercek altına alınan Yeniköy'deki lüks yalının havuzunda yer alan "Divine Circus" (Kutsal Sirk) yazısı dikkat çekti. Bu ismin sadece bir şirket adı olmadığı, sınırların zorlandığı özel partileri simgelediği iddia ediliyor.

#2
Foto - Ünlülerin dünyası bu itirafla sarsıldı! Magazin camiasını yakacak 25 kişilik

15 GÜNDE BİR "KUTSAL SİRK" PARTİLERİ: YENİKÖY'DEKİ YALI DEŞİFRE OLDU Şoför Akçay'ın ifadelerine göre; yalıda 15 günde bir düzenlenen partilerde uyuşturucu madde kullanımı ve fuhuş trafiği yaşanıyordu. Akçay, "Parti sırasında üst kata çıkmak yasaktı, rulo yapılmış banknotlar ve özel aparatlar her yerdeydi" dedi.

#3
Foto - Ünlülerin dünyası bu itirafla sarsıldı! Magazin camiasını yakacak 25 kişilik

25 KİŞİLİK ÜNLÜ LİSTESİNDE KİMLER VAR? A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan canlı yayında detayları aktardı. İtirafçı olan İsmail Ahmet Akçay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçede şu ifadeleri kullandı: "Elimde partilere düzenli katılan 25 kişilik bir ünlü listesi bulunuyor. Bu isimlerin büyük çoğunluğu şu an popüler olan dizi oyuncularından oluşuyor. Tüm detayları savcılıkla paylaşacağım."

#4
Foto - Ünlülerin dünyası bu itirafla sarsıldı! Magazin camiasını yakacak 25 kişilik

Daha önceki ifadelerde adı geçen isimler arasında Şeyma Subaşı, Derin Talu, Defne Samyeli ve Şevval Şahin gibi kamuoyunun yakından tanıdığı figürlerin bulunması, yeni listenin kimleri kapsadığı konusunda büyük merak uyandırdı.

#5
Foto - Ünlülerin dünyası bu itirafla sarsıldı! Magazin camiasını yakacak 25 kişilik

BASKIN ANI: EVDEN SAHTE DOLARLAR VE UYUŞTURUCU ÇIKTI Emniyet güçlerinin Kasım Garipoğlu'nun Sarıyer'deki ikametine düzenlediği operasyonda ele geçirilenler kan dondurdu. Yapılan aramalarda; Uyuşturucu haplar ve kristal maddeler, uyuşturucu madde öğütücüleri ve aparatlar, 9 deste sahte dolar (üstü ve altı gerçek, ortası boş kağıt), ruhsatlı ve kurusıkı silahlar ele geçirildi.

#6
Foto - Ünlülerin dünyası bu itirafla sarsıldı! Magazin camiasını yakacak 25 kişilik

ZOHAER MAJHİDİ'DEN ÇARPICI İTİRAF: "BENİ SIKICI BULUYORLARDI" Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhidi de daha önce verdiği ifadede bu ağı doğrulamıştı. Majhidi, "Kasım Garipoğlu ve ekibi uyuşturucu kullanır. Uluslararası katılımcıların olduğu listeler hazırlarlar. Ben kullanmadığım için beni aralarına almazlardı, beni sıkıcı bulurlardı" şeklinde konuşmuştu.

#7
Foto - Ünlülerin dünyası bu itirafla sarsıldı! Magazin camiasını yakacak 25 kişilik

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şoför Akçay'ın teslim edeceği 25 kişilik yeni listeyi incelemeye alacak. Dizi sektörünü ve cemiyet hayatını yakından ilgilendiren bu gelişme sonrası yeni gözaltıların yaşanabileceği belirtiliyor.

