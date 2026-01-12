Ünlülerin dünyası bu itirafla sarsıldı! Magazin camiasını yakacak 25 kişilik
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın büyük bir gizlilikle yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda, yer yerinden oynayacak bir gelişme yaşandı. İş insanı Kasım Garipoğlu’nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, "etkin pişmanlık" yasasından yararlanmak için itirafçı koltuğuna oturdu. Akçay’ın emniyette verdiği ifadede, elinde içinde çok sayıda tanınmış ismin yer aldığı 25 kişilik bir "ünlü listesi" olduğunu söylemesi, soruşturmayı bambaşka bir boyuta taşıdı.