Türkiye'den Kaan'ı isityorlardı! Dost ülke bir anda Güney Kore ile masaya oturdu

Türkiye ile Milli Muharip Uçak konusunda anlaşma sağlayan dost ülke Endonezya, Güney Kore ile müzakerelere başlama kararı aldı.

Endonezya, geliştirme maliyeti paylaşım ödemelerine ilişkin sorunlar nedeniyle bir süredir çıkmaza giren KF-21 sürecinin ardından, 16 adet KF-21 Block-2 uçağının tedariki için yeni müzakereleri başlatmaya hazırlanıyor.

Endonezya merkezli askeri yayın organı Indomiliter, Jakarta’nın Kore ile tam kapsamlı bir KF-21 uçak tedarik sözleşmesinin gözden geçirilmesini önceliklendirdiğini aktardı. Haberde, Endonezya hükümetinin 16 adet KF-21 Block-2 uçağının tedarikine ilişkin olarak Korea Aerospace Industries (KAI) ile müzakere masasını yeniden açtığı belirtildi.

Filipinler’in, Hava Kuvvetleri Çok Amaçlı Savaş Uçağı (MRF) tedarik programı kapsamında KF-21’i önde gelen adaylardan biri olarak değerlendirdiği bildirilirken, Manila’nın daha önce bir sözleşme imzalaması durumunda Jakarta’nın üretim sıralamasında geriye düşebileceğine yönelik endişelerin arttığı ifade ediliyor.

Indomiliter, maliyet paylaşımı ödemelerine ilişkin sorunların devam etmesine rağmen, önce tam kapsamlı bir uçak tedarik sözleşmesi imzalanarak üretim önceliğinin güvence altına alınmasını esas alan yaklaşımın öne çıktığını aktardı. Bu yaklaşım, Rafale uçaklarının envantere alınmasıyla başlayan Endonezya Hava Kuvvetleri modernizasyon sürecinin sürekliliğinin korunması ve Kore ile savunma iş birliği hattının muhafaza edilmesi hedefleriyle birlikte değerlendiriliyor.

Endonezya’nın değerlendirdiği Block-2 sürümü, hâlihazırda Kore Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmekte olan Block-1’in ardından gelen bir sonraki aşamayı oluşturuyor. Hava-hava görevlerine odaklanan Block-1’in aksine Block-2, hassas yer taarruz kabiliyetlerini entegre eden tam çok rollü bir versiyon olarak sınıflandırılıyor. Bu kapsamda Block-2, hassas güdümlü mühimmat entegrasyonunun yanı sıra aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radar ve elektronik harp (EH) sistemlerinde performans iyileştirmelerini içeriyor.

Müzakerelerin arka planında, ödenmemiş geliştirme maliyeti paylaşım sorunu varlığını sürdürüyor. Indomiliter, Jakarta’nın bu adımını operasyonel uçak tedariki yoluyla uzun vadeli savunma iş birliğine bağlılığı ortaya koyan bir uzlaşı olarak nitelendirdi. Bu yaklaşımın, Güney Kore’nin KF-21 için ilk ihracat sözleşmesini hayata geçirme hedefi ile Endonezya’nın teknoloji transferi ve ileri düzey kabiliyetler edinme hedeflerinin kesiştiği bir noktayı temsil ettiği değerlendiriliyor.

Endonezya Hava Kuvvetleri, hâlen ABD, Rusya ve Birleşik Krallık üretimi savaş uçaklarını envanterinde bulunduruyor. Bu uçaklardan bazılarının modernizasyon ihtiyacı taşıdığı belirtiliyor. KAYNAK: SAVUNMASANAYİST Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haziran ayında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Endonezya’ya 48 adet KAAN savaş uçağı ihraç edeceğini açıklamıştı. Erdoğan, söz konusu uçakların Türkiye’de üretileceğini ve Endonezya’ya ihraç edileceğini belirtmişti. Endonezya ayrıca ocak 2024’te Fransa’dan 42 adet Dassault Rafale savaş uçağı tedariki için anlaşmayı resmileştirdi. İlk teslimatın bu yılın başlarında yapılması beklenirken, ülkenin aynı zamanda iki adet Fransız yapımı Scorpene Evolved denizaltısı tedarik edeceği duyuruldu.

