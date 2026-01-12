Türkiye'den Kaan'ı isityorlardı! Dost ülke bir anda Güney Kore ile masaya oturdu

Müzakerelerin arka planında, ödenmemiş geliştirme maliyeti paylaşım sorunu varlığını sürdürüyor. Indomiliter, Jakarta’nın bu adımını operasyonel uçak tedariki yoluyla uzun vadeli savunma iş birliğine bağlılığı ortaya koyan bir uzlaşı olarak nitelendirdi. Bu yaklaşımın, Güney Kore’nin KF-21 için ilk ihracat sözleşmesini hayata geçirme hedefi ile Endonezya’nın teknoloji transferi ve ileri düzey kabiliyetler edinme hedeflerinin kesiştiği bir noktayı temsil ettiği değerlendiriliyor.