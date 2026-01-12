  • İSTANBUL
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Başkan Erdoğan'a samimi ziyaret
Giriş Tarihi:

Başkan Erdoğan'a samimi ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı öncesinde kendisini ziyaret eden vatandaşlarla görüştü.

#1
Foto - Başkan Erdoğan'a samimi ziyaret

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK Toplantısı öncesinde Düzce'den kendisini ziyarete gelen vatandaşlarla görüştü.

#2
Foto - Başkan Erdoğan'a samimi ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirirken samimi kareler ortaya çıktı.

#3
Foto - Başkan Erdoğan'a samimi ziyaret

#4
Foto - Başkan Erdoğan'a samimi ziyaret

#5
Foto - Başkan Erdoğan'a samimi ziyaret

#6
Foto - Başkan Erdoğan'a samimi ziyaret

