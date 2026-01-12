Başkan Erdoğan'a samimi ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı öncesinde kendisini ziyaret eden vatandaşlarla görüştü.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK Toplantısı öncesinde Düzce'den kendisini ziyarete gelen vatandaşlarla görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirirken samimi kareler ortaya çıktı.
