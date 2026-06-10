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#1
Foto - Ünlü uçak devi Türkiye gelişmesini dünyaya duyurdu: Görüşmelere başladık

Ekonomim'de yer alan habere göre, Embraer'de düzenlenen Medya Günü'nde konuşan Embraer Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Francisco Gomes Neto, Embraer olarak son 25 yılda havacılık ve uzay sanayisinde önemli bir büyüme hikayesi yazdıklarını söyledi.

#2
Foto - Ünlü uçak devi Türkiye gelişmesini dünyaya duyurdu: Görüşmelere başladık

Neto, 2000 yılından bu yana 20'den fazla yeni uçağı sertifikalandırarak ticari havacılık, iş jetleri, savunma ve güvenlik alanlarında ürün portföyünü sürekli genişlettiklerini belirterek, "Bugün dünya genelinde 9 binden fazla uçak teslim etmiş bulunuyoruz ve müşterilerimize yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

#3
Foto - Ünlü uçak devi Türkiye gelişmesini dünyaya duyurdu: Görüşmelere başladık

Neto, şirketin küresel ölçekte 23 bin 500'den fazla çalışanı bulunduğunu ifade ederek, "Dünya genelinde 2 binden fazla müşteriye hizmet veriyoruz. Uçaklarımız ticari havayollarından devlet kurumlarına ve askeri kullanıcılara kadar geniş bir yelpazede görev yapıyor. Bugüne kadar 60'tan fazla ülkenin kamu kurumları ve silahlı kuvvetleri Embraer platformlarını tercih etti. Embraer’in küresel operasyon ağı her geçen yıl güçleniyor. Şirketimiz Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu’da üretim, bakım, eğitim ve mühendislik faaliyetleri yürütüyor." değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - Ünlü uçak devi Türkiye gelişmesini dünyaya duyurdu: Görüşmelere başladık

Embraer’in ticari havacılıktan savunma sanayisine kadar uzanan geniş ürün portföyüyle küresel büyümesini sürdürdüğünü belirten Francisco Gomes Neto, dünya genelinde 9 binden fazla uçak teslim ettiklerini açıkladı. Neto, Brezilya’daki ana üretim üslerinin yanı sıra ABD, Portekiz, Fransa, Hollanda, Birleşik Krallık, Singapur, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve Meksika’da faaliyet gösterdiklerini dile getirerek, bu küresel yapılanma sayesinde müşterilerine daha yakın olduklarını, satış sonrası destek ve eğitim hizmetlerini kesintisiz sürdürdüklerini söyledi.

#5
Foto - Ünlü uçak devi Türkiye gelişmesini dünyaya duyurdu: Görüşmelere başladık

Şirketin iştirakleri ve ortak girişimlerinin de büyüme stratejisinde önemli rol oynadığını kaydeden Neto, savunma teknolojileri, hava trafik sistemleri, bakım hizmetleri ve yeni nesil hava mobilitesi alanlarında yatırımlarını sürdürdüklerini vurguladı. Neto, 55 yılı aşkın mühendislik tecrübeleriyle havacılığın geleceğini şekillendirmeye devam ettiklerine vurgu yaparak, "Bölgesel havacılık, iş jetleri, savunma sistemleri ve elektrikli hava araçları gibi alanlarda geliştirdiğimiz teknolojilerle sürdürülebilir büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

#6
Foto - Ünlü uçak devi Türkiye gelişmesini dünyaya duyurdu: Görüşmelere başladık

Embraer’in en büyük rekabet avantajlarından birinin dünya standartlarındaki mühendislik kabiliyeti olduğunu dile getiren Francisco Gomes Neto, bünyelerinde görev yapan 4 binden fazla mühendis, ticari havacılıktan savunma sanayisine, iş jetlerinden yeni nesil hava mobilitesi çözümlerine kadar geniş bir alanda yenilikçi projeler geliştirdiğini açıkladı. Neto, "AR-GE ve inovasyon yatırımlarımızın sonucu olarak 7 farklı ülkede 900’ün üzerinde patent tescili gerçekleştirdik. Bu patent portföyü, Embraer’in küresel havacılık sektöründeki teknolojik liderliğinin ve yenilikçi yaklaşımının önemli göstergelerinden biridir." açıklamasında bulundu.

#7
Foto - Ünlü uçak devi Türkiye gelişmesini dünyaya duyurdu: Görüşmelere başladık

Havacılık sektörünün geleceğinin mühendislik yetkinliği, inovasyon ve sürdürülebilir teknolojiler üzerine inşa edildiğine inandıklarını belirten Neto, "Embraer olarak insan kaynağımıza yatırım yapmayı sürdürürken, daha verimli, daha güvenli ve çevre dostu hava platformları geliştirmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

#8
Foto - Ünlü uçak devi Türkiye gelişmesini dünyaya duyurdu: Görüşmelere başladık

Embraer Ticari Havacılık Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Arjan Meijer ise Türkiye'de çok büyük bir pazar olduğuna inandıklarının altını çizerek, "Bu ister havayolu şirketleri aracılığıyla olsun ister genel olarak iştirakler üzerinden olsun, bu konuda görüşmeler yürütüyoruz." diye konuştu.

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