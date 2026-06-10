Neto, şirketin küresel ölçekte 23 bin 500'den fazla çalışanı bulunduğunu ifade ederek, "Dünya genelinde 2 binden fazla müşteriye hizmet veriyoruz. Uçaklarımız ticari havayollarından devlet kurumlarına ve askeri kullanıcılara kadar geniş bir yelpazede görev yapıyor. Bugüne kadar 60'tan fazla ülkenin kamu kurumları ve silahlı kuvvetleri Embraer platformlarını tercih etti. Embraer’in küresel operasyon ağı her geçen yıl güçleniyor. Şirketimiz Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu’da üretim, bakım, eğitim ve mühendislik faaliyetleri yürütüyor." değerlendirmesinde bulundu.