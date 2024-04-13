Ünlü peynir markası üretimi durdurdu! Marketlerde artık satılmayacak! Herkes şaşkın

Almanya'nın dünya şampiyonu olarak anılan peyniri "Bördespeck" üretimi durdurdu. Peynirin yapımcısı Börde Kase GmbH faaliyetlerini kalıcı olarak durdurduğunu kamuoyu ile paylaştı. Artık süpermarketlerde, Saksonya Anhalt eyaletinden ödüllü bir peynir olarak bilinen ve şöminede pastırma gibi tütsülenen "Bördespeck" yer almayacak. ￼Almanya’nın Börde bölgesindeki Vahldorf'tan üretici olan Börde Käse GmbH, faaliyetlerini kalıcı olarak durdurma kararı aldı. Aşağı Saksonya'daki Ammerland mandırasının satış direktörü Lars Schildwach, konuya ilişkin yaptığı açıklamada tütsülenmiş peynirin Mart ayı sonunda son kez üretildiğini ifade etti. Bu özel ürünün tekrar piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ile ilgili tam karar ise verilmiş değil.