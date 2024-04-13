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Ünlü peynir markası üretimi durdurdu! Marketlerde artık satılmayacak! Herkes şaşkın

2024-04-13 15:30:00
Ünlü peynir markası üretimi durdurdu! Marketlerde artık satılmayacak! Herkes şaşkın

Ödüllü peynir markasından kötü haber geldi. O peynir artık marketlerde yer almayacak. Üretiminin durdurulmasına karar verildi.

#1
Foto - Ünlü peynir markası üretimi durdurdu! Marketlerde artık satılmayacak! Herkes şaşkın

Almanya'nın dünya şampiyonu olarak anılan peyniri "Bördespeck" üretimi durdurdu. Peynirin yapımcısı Börde Kase GmbH faaliyetlerini kalıcı olarak durdurduğunu kamuoyu ile paylaştı. Artık süpermarketlerde, Saksonya Anhalt eyaletinden ödüllü bir peynir olarak bilinen ve şöminede pastırma gibi tütsülenen "Bördespeck" yer almayacak. ￼Almanya’nın Börde bölgesindeki Vahldorf'tan üretici olan Börde Käse GmbH, faaliyetlerini kalıcı olarak durdurma kararı aldı. Aşağı Saksonya'daki Ammerland mandırasının satış direktörü Lars Schildwach, konuya ilişkin yaptığı açıklamada tütsülenmiş peynirin Mart ayı sonunda son kez üretildiğini ifade etti. Bu özel ürünün tekrar piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ile ilgili tam karar ise verilmiş değil.

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Foto - Ünlü peynir markası üretimi durdurdu! Marketlerde artık satılmayacak! Herkes şaşkın

Ammerland mandırası, daha önce iflas başvurusunda bulunan Börde Käse GmbH'yi 2002 yılında devralarak işletmeye devam etmişti. Schildwach'a göre Vahldorf peynir mandırasının nihai kapanışı aynı zamanda onlarca kişinin işini kaybetmesine neden olacak. Kapanış, Vahldorf'ta uzun süredir devam eden bir geleneğin sonu olacak. Magdeburger Börde'deki bu küçük kasabada 1879 yılında bir peynir mandırası kurmuş ve Doğu Almanya kurulduktan sonra aile şirketi devlete ait Vahldorf peynir fabrikası haline gelmişti. VEB kısa sürede Doğu Almanya'daki en büyük peynir fabrikalarından biri haline gelirken 1992'de yeniden özelleştirildikten sonra şirket, Dublin'deki Dünya Peynir Ödülü'nde 50 jüri üyesi tarafından "Dünya Füme Peynir Şampiyonu" seçilmişti.

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