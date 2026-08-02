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Ekonomi
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Sıralama güncellendi! Türkiye altın rezervinde dünyayı solladı

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Sıralama güncellendi! Türkiye altın rezervinde dünyayı solladı

Küresel piyasalardaki ekonomik dalgalanmalar ve jeopolitik riskler tırmanırken, ülkelerin finansal güvenliğini simgeleyen resmi altın rezervi sıralaması yeniden güncellendi. Merkez bankalarının krizlere karşı en büyük güvencesi olan kıymetli maden stoklarında Türkiye, elinde bulundurduğu 641 tonluk dev rezerviyle dünya genelinde ilk 10 ülke arasına adını yazdırdı. Listenin zirvesinde 8 bin tonu aşan varlığıyla Amerika Birleşik Devletleri yer alırken, uzmanlar altının merkez bankaları için vazgeçilmez bir stratejik güç olmaya devam ettiğini belirtti.

#1
Foto - Sıralama güncellendi! Türkiye altın rezervinde dünyayı solladı

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, merakla beklenen listede Türkiye'nin kaçıncı sırada yer aldığı sorusu da yanıt buldu.

#2
Foto - Sıralama güncellendi! Türkiye altın rezervinde dünyayı solladı

Altının stratejik önemine dikkat çeken ekonomi uzmanları, "Küresel ekonomide güvenli liman olarak görülen altın, yine dengeleri belirleyen en kritik göstergelerden biri oldu." değerlendirmesinde bulundu.

#3
Foto - Sıralama güncellendi! Türkiye altın rezervinde dünyayı solladı

Rezerv miktarlarının ülkelerin ekonomik gücünü ve krizlere karşı dayanıklılığını yansıttığını belirten analistler, "Merakla beklenen listede Türkiye'nin konumu, uluslararası piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Altın, ülkelerin finansal güvencesi olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Sıralama güncellendi! Türkiye altın rezervinde dünyayı solladı

İşte en çok rezerve sahip 10 ülke:

#5
Foto - Sıralama güncellendi! Türkiye altın rezervinde dünyayı solladı

10) Türkiye - 641 ton

#6
Foto - Sıralama güncellendi! Türkiye altın rezervinde dünyayı solladı

9) Japonya - 846 ton

#7
Foto - Sıralama güncellendi! Türkiye altın rezervinde dünyayı solladı

8) Hindistan - 880 ton

#8
Foto - Sıralama güncellendi! Türkiye altın rezervinde dünyayı solladı

7) İsviçre - 1040 ton

#9
Foto - Sıralama güncellendi! Türkiye altın rezervinde dünyayı solladı

6) Çin - 2304 ton

#10
Foto - Sıralama güncellendi! Türkiye altın rezervinde dünyayı solladı

5) Rusya - 2330 ton

#11
Foto - Sıralama güncellendi! Türkiye altın rezervinde dünyayı solladı

4) Fransa - 2437 ton

#12
Foto - Sıralama güncellendi! Türkiye altın rezervinde dünyayı solladı

3) İtalya- 2452 ton

#13
Foto - Sıralama güncellendi! Türkiye altın rezervinde dünyayı solladı

2) Almanya - 3350 ton

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Foto - Sıralama güncellendi! Türkiye altın rezervinde dünyayı solladı

1) Amerika Birleşik Devletleri - 8133 ton

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