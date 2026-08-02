Sıralama güncellendi! Türkiye altın rezervinde dünyayı solladı
Küresel piyasalardaki ekonomik dalgalanmalar ve jeopolitik riskler tırmanırken, ülkelerin finansal güvenliğini simgeleyen resmi altın rezervi sıralaması yeniden güncellendi. Merkez bankalarının krizlere karşı en büyük güvencesi olan kıymetli maden stoklarında Türkiye, elinde bulundurduğu 641 tonluk dev rezerviyle dünya genelinde ilk 10 ülke arasına adını yazdırdı. Listenin zirvesinde 8 bin tonu aşan varlığıyla Amerika Birleşik Devletleri yer alırken, uzmanlar altının merkez bankaları için vazgeçilmez bir stratejik güç olmaya devam ettiğini belirtti.