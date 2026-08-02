Erdoğan’ın daveti sonrası Türkiye’yi sallayacak kulis: “Muhalefetin sert ismi AK Parti’ye katılıyor”

Ankara kulislerinde son günlerde hız kazanan siyasi transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi ve bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın adı AK Parti ile anılmaya başlandı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın paylaştığı bilgilere göre, Dikbayır'ın geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de bir araya geldiği ve partiye katılım için 14 Ağustos tarihinin planlandığı öne sürüldü. Geçmişteki sert muhalif çıkışlarıyla tanınan ismin bu hamlesi kamuoyunda geniş yankı uyandırarak siyasetin odağına yerleşti.