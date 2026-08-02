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Erdoğan’ın daveti sonrası Türkiye’yi sallayacak kulis: "Muhalefetin sert ismi AK Parti’ye katılıyor"

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Erdoğan’ın daveti sonrası Türkiye’yi sallayacak kulis: “Muhalefetin sert ismi AK Parti’ye katılıyor”

Ankara kulislerinde son günlerde hız kazanan siyasi transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi ve bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın adı AK Parti ile anılmaya başlandı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın paylaştığı bilgilere göre, Dikbayır'ın geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de bir araya geldiği ve partiye katılım için 14 Ağustos tarihinin planlandığı öne sürüldü. Geçmişteki sert muhalif çıkışlarıyla tanınan ismin bu hamlesi kamuoyunda geniş yankı uyandırarak siyasetin odağına yerleşti.

#1
Foto - Erdoğan’ın daveti sonrası Türkiye’yi sallayacak kulis: "Muhalefetin sert ismi AK Parti’ye katılıyor"

İyi Parti'den ayrıldıktan sonra siyasi yolculuğuna bağımsız devam eden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın Ak Parti'ye geçeceği iddia edildi. Gazeteci İsmail Saymaz, Dikbayır'ın 14 Ağustos'ta Ak Parti'ye katılacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

#2
Foto - Erdoğan’ın daveti sonrası Türkiye’yi sallayacak kulis: "Muhalefetin sert ismi AK Parti’ye katılıyor"

Siyasette transfer hareketliliği yeniden tırmandı. İYİ Parti’den milletvekili seçildikten sonra partisiyle yolları ayrılan, bir dönem CHP saflarında yer alıp ardından istifa eden ve şu anda bağımsız Sakarya Milletvekili olarak görev yapan Ümit Dikbayır hakkında dikkat çeken bir kulis bilgisi gündeme düştü.

#3
Foto - Erdoğan’ın daveti sonrası Türkiye’yi sallayacak kulis: "Muhalefetin sert ismi AK Parti’ye katılıyor"

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Dikbayır’ın AK Parti’ye katılacağını duyurdu. Saymaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Erdoğan’ın daveti sonrası Türkiye’yi sallayacak kulis: "Muhalefetin sert ismi AK Parti’ye katılıyor"

"Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, 14 Ağustos’ta AK Parti’ye katılacak. Dikbayır’ın 3 hafta önce Erdoğan’la Beştepe’de görüştüğünü, bu görüşmede Cumhurbaşkanı tarafından AK Parti’ye davet edildiğini öğrendim. İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mustafa Gürban’ın da AK Parti’ye geçeceği belirtiliyor."

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