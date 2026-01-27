  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ünlü İHA'yı kopyalayıp Ortadoğu'ya yolladılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ünlü İHA'yı kopyalayıp Ortadoğu'ya yolladılar

Rusya tarafından son dönemde kullanılan İran yapımı HESA Şahid-136 İHA kopyalandı. Kopyalanan insansız hava araçları Ortadoğu'ya konuşlandırıldı.

#1
Foto - Ünlü İHA'yı kopyalayıp Ortadoğu'ya yolladılar

Amerika Birleşik Devletleri, LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System) olarak bilinen yeni, düşük maliyetli kamikaze İHA’sının Orta Doğu’daki Hava ve Deniz Kuvvetleri unsurlarında operasyonel olarak konuşlandırıldığını doğruladı. ABC News tarafından 23 Ocak’ta yapılan habere göre Pentagon, yeni sarf edilebilir kamikaze İHA’larının bölgedeki varlığını ilk kez resmen kabul etti.

#2
Foto - Ünlü İHA'yı kopyalayıp Ortadoğu'ya yolladılar

Sistemin, Rusya tarafından Ukrayna’da yoğun olarak kullanılan İran menşeli Shahed dolanan mühimmatlarından elde edilen dersler ışığında geliştirildiği belirtiliyor. Pentagon yetkilileri, konuşlandırmayı “sınırlı ancak aktif” olarak nitelerken; sistemin İran, İsrail ve Körfez ülkeleri arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde ileri harekat birimlerine entegre edildiğini bildirdi.

#3
Foto - Ünlü İHA'yı kopyalayıp Ortadoğu'ya yolladılar

Pentagon kaynaklı değerlendirmeler, modern hava tehditlerinin nitelik değiştirdiğine işaret ediyor. İran tarafından Rusya’ya tedarik edilen ve yerel olarak ‘Geran’ adıyla üretilen Shahed-136’ların, sofistike teknolojilerinden ziyade ölçek (sayısal çokluk) avantajıyla hava savunma dengelerini manipüle ettiği değerlendiriliyor.

#4
Foto - Ünlü İHA'yı kopyalayıp Ortadoğu'ya yolladılar

Army Recognition tarafından aktarılan bilgilere göre; 2024 ve 2025 yılları boyunca Ukrayna sahasındaki dinamikleri yakından takip eden ABD, mevcut kuvvet yapısında doyurma (saturation) ve yıpratma (attrition) odaklı, düşük maliyetli bir taarruz opsiyonunun eksikliğini saptadı. Bu kapsamda LUCAS sisteminin, söz konusu operasyonel boşluğu doldurmak amacıyla sahaya sürüldüğü belirtiliyor. DEFENCETURK

