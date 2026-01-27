  • İSTANBUL
Gündem
Yeniakit Publisher
Şok detayı açıkladı: İran'da bu yaşanırsa Türkiye'de büyük bir sarsıntı ve deprem olur
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şok detayı açıkladı: İran'da bu yaşanırsa Türkiye'de büyük bir sarsıntı ve deprem olur

Gazeteci yazar Hasan Öztürk, ABD ve İsrail'in desteklediği İran'daki protestolarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Foto - Şok detayı açıkladı: İran'da bu yaşanırsa Türkiye'de büyük bir sarsıntı ve deprem olur

Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, İran’da yaşananları Türkiye ekseninden canlı yayında yorumladı. İran’da etki ajanlarının cirit attığına dikkat çeken Öztürk, cami yakma olaylarını örnek gösterdi. Bu şiddetin İran’ı ateşe verdiği söyledi.

Foto - Şok detayı açıkladı: İran'da bu yaşanırsa Türkiye'de büyük bir sarsıntı ve deprem olur

Sözü ABD Başkanı Trump’ın “İranlı vatanseverler, protestolara devam edin, kurumlarınızı ele geçirin. Yardım yolda" mesajına getiren Hasan Öztürk, “Buradan ABD’nin yardıma gelmesini bekleyenler varsa yanılıyorlar. Amerika gelmeyecek! ABD belki sonradan yukarıdan bombalayacak. Ama bence İran halkını birbirine kırdıracak. ABD’nin hesabına göre; rejim ile halk karşı karşıya gelecek. Uzun süre karmaşa oluşacak. Çok kolay şiddet durmayacak. Ve sonunda da İran rejimimin içerisindeki bazı elitler saf değiştirmesi yolunu seçecek.” dedi.

Foto - Şok detayı açıkladı: İran'da bu yaşanırsa Türkiye'de büyük bir sarsıntı ve deprem olur

Öztürk, İran'ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi için de “Bir “aparat olarak” bahsetti.

Foto - Şok detayı açıkladı: İran'da bu yaşanırsa Türkiye'de büyük bir sarsıntı ve deprem olur

Çarpıcı ifadeler kullanan Öztürk, “İran’ın yanında durmak lazım. Çünkü; ABD ve İsrail’in bu bölgedeki uzun vadeli stratejik hedeflerinde yekpare devlet kalsın istenmiyor. Suriye bunlardan son örnekti. Şimdi İran olursa sonraki hedefin Türkiye olacağını altını çizerek söylememiz gerekiyor.” dedi.

Foto - Şok detayı açıkladı: İran'da bu yaşanırsa Türkiye'de büyük bir sarsıntı ve deprem olur

Sözlerinin devamında “İran düşerse ne olur?” sorusuna getiren Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, “Rejimin dönüşmesini İran’ın kendisi yapması lazım. ABD, İsrail ve Batı müdahalesi ile İran’da bir rejimin aniden çökmesi demek, bizim açımızdan çok büyük bir göç dalgası, ekonomik olarak büyük bir felaket demek. Sonra Şii dünyasında Pakistan’dan ta Lünan’a yani Akdeniz’e kadar olan hatta büyük bir yarılma demek. Bizim coğrafyamızda çok büyük bir sarsıntı ve deprem olur.” ifadelerine yer verdi.

Foto - Şok detayı açıkladı: İran'da bu yaşanırsa Türkiye'de büyük bir sarsıntı ve deprem olur

Diğer yandan İran meselesinde Türkiye’nin çözüm adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın etkin bir rol oynadığına dikkat çekti.

Foto - Şok detayı açıkladı: İran'da bu yaşanırsa Türkiye'de büyük bir sarsıntı ve deprem olur

KAYNAK: ÜLKETV

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
