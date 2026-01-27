Şok detayı açıkladı: İran'da bu yaşanırsa Türkiye'de büyük bir sarsıntı ve deprem olur

Sözlerinin devamında “İran düşerse ne olur?” sorusuna getiren Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, “Rejimin dönüşmesini İran’ın kendisi yapması lazım. ABD, İsrail ve Batı müdahalesi ile İran’da bir rejimin aniden çökmesi demek, bizim açımızdan çok büyük bir göç dalgası, ekonomik olarak büyük bir felaket demek. Sonra Şii dünyasında Pakistan’dan ta Lünan’a yani Akdeniz’e kadar olan hatta büyük bir yarılma demek. Bizim coğrafyamızda çok büyük bir sarsıntı ve deprem olur.” ifadelerine yer verdi.