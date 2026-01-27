Beklenmedik gelişme! Dost ülke Türkiye'den KAAN ithalatına şart getirdi

ITAR RİSKİ NEDİR? ITAR (Uluslararası Silah Trafiği Düzenlemeleri), savunma ekipmanı ve teknolojilerinin ihracatını düzenleyen bir dizi ABD kuralı olarak dikkat çekiyor. Bu kurallar, Amerikan menşeli parça, yazılım veya teknik bilgi içeren yabancı üretim ürünleri de kapsıyor. Pratikte bu, üçüncü taraflarca geliştirilen sistemlerin bile satışı, yeniden ihracı veya modifikasyonu için Washington'dan izin alınması gerektiği anlamına geliyor. Bu nedenle birçok ülke ITAR'ı stratejik bir risk olarak değerlendiriyor.