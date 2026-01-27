  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
10
Yeniakit Publisher
ABD savaş uçakları bölgeye geliyor! İran’dan hava birliklerine acil çağrı!
Giriş Tarihi:

ABD savaş uçakları bölgeye geliyor! İran’dan hava birliklerine acil çağrı!

İran ile küresel eşkıya ABD arasındaki gerilim sürerken, ABD Orta Doğu'da hava tatbikatı düzenleyecek.

1
#1
Foto - ABD savaş uçakları bölgeye geliyor! İran’dan hava birliklerine acil çağrı!

ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (AFCENT) tarafından yapılan açıklamada, "AFCENT'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanı genelinde savaş hava gücünü konuşlandırma, sevk ve operasyonel sürdürülebilirliğini sağlama yeteneklerini göstermek için birkaç gün sürecek bir hazırlık tatbikatı gerçekleştirecek" denildi.

#2
Foto - ABD savaş uçakları bölgeye geliyor! İran’dan hava birliklerine acil çağrı!

Söz konusu tatbikatın varlık ve personel dağıtım kapasitesini artırmak, bölgesel ortaklıkları güçlendirmek ve CENTCOM genelinde esnek müdahale uygulamalarına hazırlık yapmak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

#3
Foto - ABD savaş uçakları bölgeye geliyor! İran’dan hava birliklerine acil çağrı!

AFCENT Komutanı ve CENTCOM Birleşik Kuvvetler Hava komutanı Derek France, "Hava kuvvetleri personelimiz, zorlu şartlar altında güvenli ve hassas bir şekilde, ortaklarımızla birlikte dağılıp operasyonlar yürütebileceklerini ve savaş sortileri gerçekleştirebileceklerini kanıtlıyorlar. Bu, savaşa hazır hava kuvvetleri personelini muhafaza etme ve hava gücünü ihtiyaç duyulduğunda ihtiyaç duyulan yerde kullanıma hazır tutmak için gereken disiplinli uygulamayı sürdürme taahhüdümüzü yerine getirmekle ilgilidir" dedi.

#4
Foto - ABD savaş uçakları bölgeye geliyor! İran’dan hava birliklerine acil çağrı!

Tatbikatın ev sahibi ülkenin onayıyla, sivil ve askeri havacılık otoriteleriyle yakın işbirliği içinde, güvenli ve hassas şekilde egemenliğe saygı ilkesi ön planda tutularak yürütüleceği bildirildi. Tatbikat, CENTCOM'un USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki savaş gemilerinin Orta Doğu'ya ulaştığını açıklamasından bir gün sonra duyuruldu.

#5
Foto - ABD savaş uçakları bölgeye geliyor! İran’dan hava birliklerine acil çağrı!

İran, Hürmüz Boğazı hattındaki hava sahasında askeri atış faaliyeti nedeniyle Havacılara Bildiri (NOTAM) yayımladı.

#6
Foto - ABD savaş uçakları bölgeye geliyor! İran’dan hava birliklerine acil çağrı!

İran tarafından yayımlanan havacılık duyurusuna göre, Hürmüz Boğazı çevresinde askeri atış faaliyeti gerçekleştirilecek.

#7
Foto - ABD savaş uçakları bölgeye geliyor! İran’dan hava birliklerine acil çağrı!

Askeri faaliyetin 27–29 Ocak tarihlerinde 5 deniz mili yarıçaplı dairesel bir alan içinde yapılacağı ve tatbikat süresince söz konusu bölgede yer seviyesinden 25 bin fit irtifaya kadar olan hava sahasının kısıtlı ve tehlikeli kabul edileceği bildirildi.

#8
Foto - ABD savaş uçakları bölgeye geliyor! İran’dan hava birliklerine acil çağrı!

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Mohammad Akbarzadeh, "Komşu ülkeler bizim dostlarımızdır, ancak toprakları, hava sahaları veya suları İran'a karşı kullanılırsa, düşman olarak kabul edilecekler" dedi.

#9
Foto - ABD savaş uçakları bölgeye geliyor! İran’dan hava birliklerine acil çağrı!

İran ve ABD arasındaki gerilim devam ederken, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Mohammad Akbarzadeh, komşu ülkeleri tehdit etti. Akbarzadeh, ABD donanmasının Orta Doğu’ya ulaşmasının ardından, komşu ülkelerin topraklarının İran'a saldırı için kullanılması halinde bu ülkelerin "düşman" olarak kabul edileceği tehdidinde bulundu. Akbarzadeh, "Komşu ülkeler bizim dostlarımızdır, ancak toprakları, hava sahaları veya suları İran'a karşı kullanılırsa, düşman olarak kabul edilecekler" dedi.



Yorumlar

Eyman

Allah'ın gazabı Amerika İsrail ve aparatlarının üzerine olsun.

