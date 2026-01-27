Her dediği çıkıyordu! 'Emeklilere 10 bin lira verilecek' diyerek duyurdu
En düşük emekli maaşı 20 bin lira yükseltildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilere toplamda 10 bin lira verileceğini açıkladı.
TGRT Haber'de yer alan habere göre, emekli vatandaş, seyyanen zam, bayram ikramiyesi ve ara zam konusundaki gelişmeleri merakla bekliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşları, enflasyon farkları ve bayram ikramiyelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunarak tüm emeklileri uyardı. İşte detaylar...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in enflasyon beklentilerindeki gerilemeye dikkat çektiğini hatırlatan Erdursun, “12 ay sonrası enflasyon beklentileri; hane halkında 6,7 puan, reel sektörde 10,9 puan ve piyasa katılımcılarında 3,2 puan düşmüş durumda. Ancak piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi hâlâ yüzde 23,2 seviyesinde” dedi.
Ocak ayı enflasyon verilerinin ardından emeklilerin Temmuz zammının daha net konuşulacağını belirten Erdursun, ilk 6 aylık dönemde yüzde 10–12 civarında bir enflasyon farkı oluşmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi.
“Ocak ayında yüzde 3 veya biraz üzerinde bir enflasyon bekleniyor. Kasım ve Aralık’ta yüzde 0,8 civarında gelen oranlardan sonra, Ocak ayındaki artış hedeflerin aşılabileceğine işaret ediyor” diyen Erdursun, geçen yılki tabloya benzer bir durumun bu yıl da yaşanabileceğini dile getirdi.
Bayram ikramiyeleriyle ilgili beklentilerin arttığını belirten Erdursun, "Emeklilere Ramazan Bayramı’nda 5 bin lira, Kurban Bayramı’nda da 5 bin lira olmak üzere toplam 10 bin lira bayram ikramiyesi verileceği ifade ediliyor. Ancak şu an için kesinleşmiş başka bir düzenleme yok" dedi.
Emekli maaş ödemeleriyle ilgili yoğun soru aldığını belirten Erdursun, kafa karışıklığının temel nedeninin kök aylık sistemi olduğunu söyleyerek, "Önce herkesin kök aylığına yüzde 12,19 zam yapıldı. Bu artıştan sonra aylığı 16.881 liranın altında kalanlar bu tutara tamamlandı. Üzerine çıkanlar ise zamlı kök aylıklarını aldı" dedi.
Bazı emeklilerin neden 20 bin liranın altında maaş aldığını sorduğunu belirten Erdursun, "En düşük emekli aylığı 20 bin liraya tamamlandı. Meclis’te yasa kabul edildi, Resmî Gazete’de yayımlandı. Ancak teknik nedenlerle fark ödemeleri Şubat ayına kaldı. Bu durum daha önce de yaşanmıştı" diyerek konuya açıklık getirdi.
