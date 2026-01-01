Ünlü ekonomistten gümüş uyarısı: Artık zamanı geldi
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gümüş yatırımcısıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Memiş gümüşte mola vakti için zamanın geldiğini söyledi.
Evinizdeki 'sessiz katil' alarmı: Doğalgaz ve soba uyarısı geldi! Çok acil yoksa böyle olacak! Bakın ne... 2026'ya dikkat!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gümüş yatırımcısıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Memiş gümüşte mola vakti için zamanın geldiğini söyledi.
Altın ve gümüş ne kadar? 2026'da altın fiyatları ne kadar olacak? Gümüş kaç TL? Yatırım sepetinde kıymetli maden bulunduranların gözü kulağı piyasaların son durumunda. 2025 yılında rekor üzerine rekor kıran altın ve gümüşün 2026'da yeni rekorlar kırıp kırmayacağı yakından takip edilecek.
Jeopolitik gerilimlerin artması, Trump'ın küresel ölçekte oluşturduğu belirsizlikler, merkez bankalarının altın alımını hızlandırması gibi etkenler altın katlanarak artmasına neden oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Haber Global'e yaptığı açıklamalarda piyasalar için önemli değerlendirmelerde bulundu.
Memiş, 2026'yı iki ayrı döneme ayırıp gümüşün 2025'teki ivmesine dikkat çekti ve, "Gümüşün gram fiyatı yüzde 200, ons fiyatı yüzde 170 civarında getiri sağladı" dedi. Gram altının yüzde 110, ons altının yüzde 77 kazanç sağladığını belirten Memiş, "Gümüş zincirlerini kırdı" yorumunda bulundu.
Kısa vadede gümüş yatırımcısını uyaran Memiş, altın tarafında ise yüzde 5 geri çekilmenin yaşanbileceğini kaydetti. Memiş, "Çin ve Türkiye borsalarında fiyat farkı dengelendiği için gümüşte düşüş var. Ama kısa vadede gümüş için yatırımcıları uyaralım. Teknik düzelme ve kar satışı bitmedi. Gümüş Çin biraz beklemek gerekiyor" dedi.
2025'te alışılan rekorlara 2026'da ne zaman geleceğini de açıklayan Memiş, ilk yarıyı işaret edip, "Yılın ilk yarısında 120 lira direnç seviyesi olarak takip edilecek. Ons bazında 80 dolar üzerinde direnç bekleniyor. Ancak yılın ikinci yarısında değerli metaller için bir mola olacaktır" sözlerini kullandı.
Ev veya araba almak, iş kurmak için kıymetli madenlere yatırım yapanların 2026'da bozdurma zamanlarının geleceğinin altını çizen Memiş, uzun vadeli yatırımcıların ise birikime devam edebileceğini vurguladı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23