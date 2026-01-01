  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Ünlü ekonomistten gümüş uyarısı: Artık zamanı geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ünlü ekonomistten gümüş uyarısı: Artık zamanı geldi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gümüş yatırımcısıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Memiş gümüşte mola vakti için zamanın geldiğini söyledi.

1
#1
Foto - Ünlü ekonomistten gümüş uyarısı: Artık zamanı geldi

Altın ve gümüş ne kadar? 2026'da altın fiyatları ne kadar olacak? Gümüş kaç TL? Yatırım sepetinde kıymetli maden bulunduranların gözü kulağı piyasaların son durumunda. 2025 yılında rekor üzerine rekor kıran altın ve gümüşün 2026'da yeni rekorlar kırıp kırmayacağı yakından takip edilecek.

#2
Foto - Ünlü ekonomistten gümüş uyarısı: Artık zamanı geldi

Jeopolitik gerilimlerin artması, Trump'ın küresel ölçekte oluşturduğu belirsizlikler, merkez bankalarının altın alımını hızlandırması gibi etkenler altın katlanarak artmasına neden oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Haber Global'e yaptığı açıklamalarda piyasalar için önemli değerlendirmelerde bulundu.

#3
Foto - Ünlü ekonomistten gümüş uyarısı: Artık zamanı geldi

Memiş, 2026'yı iki ayrı döneme ayırıp gümüşün 2025'teki ivmesine dikkat çekti ve, "Gümüşün gram fiyatı yüzde 200, ons fiyatı yüzde 170 civarında getiri sağladı" dedi. Gram altının yüzde 110, ons altının yüzde 77 kazanç sağladığını belirten Memiş, "Gümüş zincirlerini kırdı" yorumunda bulundu.

#4
Foto - Ünlü ekonomistten gümüş uyarısı: Artık zamanı geldi

Kısa vadede gümüş yatırımcısını uyaran Memiş, altın tarafında ise yüzde 5 geri çekilmenin yaşanbileceğini kaydetti. Memiş, "Çin ve Türkiye borsalarında fiyat farkı dengelendiği için gümüşte düşüş var. Ama kısa vadede gümüş için yatırımcıları uyaralım. Teknik düzelme ve kar satışı bitmedi. Gümüş Çin biraz beklemek gerekiyor" dedi.

#5
Foto - Ünlü ekonomistten gümüş uyarısı: Artık zamanı geldi

2025'te alışılan rekorlara 2026'da ne zaman geleceğini de açıklayan Memiş, ilk yarıyı işaret edip, "Yılın ilk yarısında 120 lira direnç seviyesi olarak takip edilecek. Ons bazında 80 dolar üzerinde direnç bekleniyor. Ancak yılın ikinci yarısında değerli metaller için bir mola olacaktır" sözlerini kullandı.

#6
Foto - Ünlü ekonomistten gümüş uyarısı: Artık zamanı geldi

Ev veya araba almak, iş kurmak için kıymetli madenlere yatırım yapanların 2026'da bozdurma zamanlarının geleceğinin altını çizen Memiş, uzun vadeli yatırımcıların ise birikime devam edebileceğini vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni yılın ilk gününde sıcak saatler! İsrail'e giden Rusya'ya ait gemiye el konuldu
Dünya

Yeni yılın ilk gününde sıcak saatler! İsrail'e giden Rusya'ya ait gemiye el konuldu

Finlandiya, deniz altı telekomünikasyon kablosuna zarar verdiği şüphesiyle İsrail'in Hayfa Limanı’na gitmekte olan Rusya'ya ait kargo gemisi..
Yalova’daki DEAŞ hücresinden Bitlisli 4 kardeş çıktı! Babalarını bile kafir ilan etmişler
Gündem

Yalova’daki DEAŞ hücresinden Bitlisli 4 kardeş çıktı! Babalarını bile kafir ilan etmişler

Yalova’da çocukları canlı kalkan olarak kullana 3 polisi şehit eden DEAŞ hücresine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. İsmail Saymaz, hücrenin ..
Türkiye'den Çin'e vize muafiyeti: 2 Ocak'ta başlıyor
Gündem

Türkiye'den Çin'e vize muafiyeti: 2 Ocak'ta başlıyor

Türkiye, 2 Ocak’tan itibaren Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına turistik vize muafiyeti sağlayacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Re..
ABD ordusu hava saldırısı düzenledi!
Dünya

ABD ordusu hava saldırısı düzenledi!

ABD ordusu, Karayipler ve Doğu Pasifik’te yürütülen Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen üç tekneyi..
Le Point dergisi, Cezayir’in sömürgecilik yasasını "tarihi kırılma" olarak yorumladı. Erdoğan kazandı
Dünya

Le Point dergisi, Cezayir’in sömürgecilik yasasını “tarihi kırılma” olarak yorumladı. Erdoğan kazandı

Fransa merkezli Le Point dergisi, Cezayir’in sömürgecilik yasasını “tarihi kırılma” olarak yorumladı. Cezayir Parlamentosu’ndan çıkan kararı..
İsrail'den kirli oyun! El Halil'de Harem-i İbrahim Camisi için skandal karar: Filistinli yetkililer dünyayı uyardı
Gündem

İsrail'den kirli oyun! El Halil'de Harem-i İbrahim Camisi için skandal karar: Filistinli yetkililer dünyayı uyardı

İşgal altındaki Batı Yaka’nın güneyinde yer alan El Halil Belediyesi, İsrail’in kutsal mekanlara yönelik yeni ve hukuksuz bir adımını ifşa e..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23