Ünlü din adamından ortalığı karıştıran sözler: Atom bombası takdir-i ilahi
Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kiril, dünyayı sarsan atom bombası saldırısının tesadüf olmadığını savunarak tartışmalı bir açıklama yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kiril, dünyayı sarsan atom bombası saldırısının tesadüf olmadığını savunarak tartışmalı bir açıklama yaptı.
Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Sovyetler Birliği'nin ilk atom bombasının geliştirildiği Sarov kentinin bu rolü üstlenmesinin tesadüf olmadığını söyledi. Sarov'daki Kutsal Üçleme Serafim-Diveyevo Manastırı'nda düzenlenen ayinin ardından konuşan Kirill, bunun Tanrı'nın lütfuyla gerçekleştiğini savundu.
Patrik Kirill, Sarov'da çalışan bilim insanları, mühendisler ve işçilerin geliştirdiği atom bombasının "düşmanın Rusya'yı yıkma ve boyunduruk altına alma planlarını durdurduğunu" belirterek, bu başarının ilahi yardım sayesinde mümkün olduğunu ifade etti.
Kommersant'ın aktardığına göre Patrik, nükleer silah çalışmalarının tam da Sarov'da yürütülmesinin sembolik anlam taşıdığını söyledi. Sovyetler Birliği'nin ilk atom bombasının geliştirildiği kent olan Sarov, aynı zamanda Rus Ortodoks Kilisesi'nin en önemli azizlerinden Serafim Sarovski'nin yaşadığı ve ibadet ettiği yer olarak kabul ediliyor.
Kirill, Rusya'nın güvenliğini sağlayan kurumlarda görev yapan çok sayıda uzmanın Ortodoks inancına bağlı olduğunu da dile getirdi. Daha önce yaptığı açıklamalarda da ülkenin bütünlüğü ve güvenliği için Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görev başındaki askerler adına dua edilmesi çağrısında bulunan Patrik Kirill, Ortodoks inancının korunmasının önemini vurgulamıştı.
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