Ünlü din adamından ortalığı karıştıran sözler: Atom bombası takdir-i ilahi

Kirill, Rusya'nın güvenliğini sağlayan kurumlarda görev yapan çok sayıda uzmanın Ortodoks inancına bağlı olduğunu da dile getirdi. Daha önce yaptığı açıklamalarda da ülkenin bütünlüğü ve güvenliği için Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görev başındaki askerler adına dua edilmesi çağrısında bulunan Patrik Kirill, Ortodoks inancının korunmasının önemini vurgulamıştı.