KAAN piste indi, ABD ve Avrupa şoka girdi: “Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri” diyerek duyurdular
Türkiye'nin beşinci nesil milli muharip uçağı KAAN'ın P1 prototipinin gerçekleştirdiği kritik taksi testleri, dünya savunma basınında geniş yankı uyandırarak büyük bir hayranlık uyandırdı. Uluslararası havacılık yayınları tarafından "Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri" olarak nitelendirilen yerli platform, gelişmiş sensörleri ve stratejik kabiliyetleriyle küresel pazarda ABD ürünlerine en güçlü alternatif olduğunu kanıtladı. Üç ön üretim prototipi ve 250 uçaklık seri üretim hedefiyle ilerleyen proje, Türkiye'nin savunma alanındaki bağımsızlık hamlesini zirveye taşıyor.