KAAN piste indi, ABD ve Avrupa şoka girdi: “Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri” diyerek duyurdular

TWZ, P1 prototipinde aerodinamik iyileştirmeler, radar görünürlüğünü azaltan tasarım değişiklikleri ve daha gelişmiş sistem entegrasyonlarının bulunduğunu yazdı. Haberde ayrıca, F110 motorlarının tedariki için ABD tarafından onaylanan 700 milyon doları aşkın anlaşmanın programdaki riskleri azalttığı, ancak 2028 teslimat hedefinin halen zorlu bir takvim olduğu belirtildi. KAAN’ın ilerleyen dönemde KIZILELMA ve ANKA-3 gibi yerli insansız savaş hava araçlarıyla "K-Swarm" (Sürü) konsepti kapsamında birlikte görev yapmasının planlandığı aktarıldı. Hindistan merkezli savunma yayını EurAsian Times, KAAN’ın geliştirme sürecinde kritik bir aşamaya ulaşıldığını yazdı.