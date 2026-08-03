Cumhurbaşkanlığı üyesinden otellere sert tepki: Yazıklar olsun

Ve daha acısı hiç kimse demiyor ki “Kardeşim sen buraya adam gibi bir mescit yap, şadırvan yap ki düzgünce namazımızı kılalım”. Böyle burada namaz kılıyor insanlar ve çekip gidiyor. Biz bunu demediğimiz için onlar da yapmıyor. Daha da acısı buralarda en çok düğünü de Müslümanlar yapıyor. Verdikleri paraları da siz tahmin edin. Türkiye'nin en lüks otellerinden biri; yazıklar olsun!