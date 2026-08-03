Cumhurbaşkanlığı üyesinden otellere sert tepki: Yazıklar olsun
Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ramazan Bingöl, Türkiye'deki bazı beş yıldızlı otellere sert tepki gösterdi.
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Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ramazan Bingöl, Türkiye'deki bazı beş yıldızlı otellere sert tepki gösterdi.
Turizm Ajansı'nda yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve restoran işletmecisi Ramazan Bingöl, mescit yapmayan lüks otellere sert eleştirilerde bulundu. Lüks otellerin en çok Müslümanlar tarafından kullanılmasına rağmen, ibadet ihtiyaçlarının göz ardı edilmesine tepki gösteren Ramazan Bingöl, eleştirilerini dile getirdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Bingöl paylaşımında şunları söyledi: “Müslümanlar inanılmaz paralar verip bu lüks otellerde düğün yapıyorlar. Bu oteller herhalde 100 milyonlarca dolara mal oluyor, ama bir tane mescit yok. Mescit olarak düğüne geldiğinizde idareten açıyorlar.
(Namaz kılınması için açılan toplantı odasını kastediyor) Buraları da görüyorsunuz. Bu ortamlarda (Kadehi göstererek bu salonlarda içki içildiğine dikkat çekiyor) ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Böyle idareten seccadeler açılıyor ve bize namaz kıldırıyorlar. Bunun daha acısı da en çok buralarda Müslümanlar düğün yapıyor.
Ve daha acısı hiç kimse demiyor ki “Kardeşim sen buraya adam gibi bir mescit yap, şadırvan yap ki düzgünce namazımızı kılalım”. Böyle burada namaz kılıyor insanlar ve çekip gidiyor. Biz bunu demediğimiz için onlar da yapmıyor. Daha da acısı buralarda en çok düğünü de Müslümanlar yapıyor. Verdikleri paraları da siz tahmin edin. Türkiye'nin en lüks otellerinden biri; yazıklar olsun!
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