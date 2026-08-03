Resmen ilan ettiler! Türkiye’yi aylarca oyalayıp kazık atan BYD’den kritik karar
Manisa'ya farbika yatırımı sözü verdikten sonra Türkiye'yi uzun bir süre oyalayan ve daha sonra da söz konusu planını rafa kaldıran BYD, dikkat çeken bir hamle yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Manisa'ya farbika yatırımı sözü verdikten sonra Türkiye'yi uzun bir süre oyalayan ve daha sonra da söz konusu planını rafa kaldıran BYD, dikkat çeken bir hamle yaptı.
Dünyaca ünlü Çinli otomotiv devi BYD, elektrikli araç sektörünün geleceğini şekillendirecek katı hal bataryalarında yıllardır çözülemeyen temas sorununa son veren yeni bir patent aldı. Geliştirilen çift elektrolitli hibrit katot yapısı sayesinde iyon transferi maksimum seviyeye çıkarılırken, şarj-deşarj sırasında yaşanan malzeme genleşme problemleri ortadan kaldırılıyor. Sektörün önündeki en büyük mühendislik bariyerlerinden birini hedef alan bu yenilik, geleceğin araç teknolojileri adına büyük bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
Çin merkezli otomotiv devi BYD, elektrikli araç sektörünün geleceği olarak kabul edilen katı hal batarya teknolojisindeki araştırma ve geliştirme hamlelerine bir yenisini daha ekledi.
Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi (CNIPA) tarafından kamuoyuna duyurulan son başvuru belgelerine göre şirket, sektörün önündeki en büyük mühendislik engellerinden birini ortadan kaldırmayı hedefleyen yenilikçi bir katot bileşik tasarımı geliştirdi.
Ortaya çıkan patent dokümanları, BYD’nin batarya katodunda iki farklı elektrolit parçacık sistemini bir araya getirdiğini gösteriyor.
Geliştirilen bu hibrit yapıda katot aktif materyali ile çok daha sıkı bir etkileşim kurarak iyon transferini ve iletkenliği maksimum seviyeye çıkarıyor. Hücrenin genel yapısal bütünlüğünü koruyor ve yüksek iletkenliğe sahip geniş bir ağ oluşturuyor.
Katı hal bataryalarının ticari olarak yaygınlaşmasının önündeki en büyük teknik zorluk, şarj ve deşarj işlemleri sırasında malzeme içinde meydana gelen hacimsel değişimler. Maddelerin sürekli genişleyip büzülmesi, katı parçacıkların birbirleriyle olan temasının kopmasına yol açmakta.
Konuya ilişkin daha önce değerlendirmelerde bulunan BYD Grubu Baş Bilim İnsanı Lian Yubo, "katı-katı arayüz kararlılığının" kitlesel üretimin önündeki en büyük bariyer olduğunu ve sektörün bu alanda yoğun bir çalışma yürüttüğünü vurgulamıştı.
Çinli üreticinin geliştirdiği bu yeni malzeme kombinasyonu, söz konusu arayüz temassızlığı problemini doğrudan ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
Yayımlanan dokümanlarda katot aktif maddesi oranının yüzde 85 seviyesini geride bıraktığı belirtilse de alınan bu patent, teknolojinin kısa süre içinde seri üretim araçlara entegre edileceği anlamına gelmiyor.
Şirket tarafından paylaşılan belgelerde, bataryanın gerçek yol koşullarındaki test sonuçlarına veya seri üretim takvimine dair somut bir bilgiye henüz yer verilmedi.
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