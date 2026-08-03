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Otomotiv
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Resmen ilan ettiler! Türkiye’yi aylarca oyalayıp kazık atan BYD’den kritik karar

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Resmen ilan ettiler! Türkiye’yi aylarca oyalayıp kazık atan BYD’den kritik karar

Manisa'ya farbika yatırımı sözü verdikten sonra Türkiye'yi uzun bir süre oyalayan ve daha sonra da söz konusu planını rafa kaldıran BYD, dikkat çeken bir hamle yaptı.

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#1
Foto - Resmen ilan ettiler! Türkiye’yi aylarca oyalayıp kazık atan BYD’den kritik karar

Dünyaca ünlü Çinli otomotiv devi BYD, elektrikli araç sektörünün geleceğini şekillendirecek katı hal bataryalarında yıllardır çözülemeyen temas sorununa son veren yeni bir patent aldı. Geliştirilen çift elektrolitli hibrit katot yapısı sayesinde iyon transferi maksimum seviyeye çıkarılırken, şarj-deşarj sırasında yaşanan malzeme genleşme problemleri ortadan kaldırılıyor. Sektörün önündeki en büyük mühendislik bariyerlerinden birini hedef alan bu yenilik, geleceğin araç teknolojileri adına büyük bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

#2
Foto - Resmen ilan ettiler! Türkiye’yi aylarca oyalayıp kazık atan BYD’den kritik karar

Çin merkezli otomotiv devi BYD, elektrikli araç sektörünün geleceği olarak kabul edilen katı hal batarya teknolojisindeki araştırma ve geliştirme hamlelerine bir yenisini daha ekledi.

#3
Foto - Resmen ilan ettiler! Türkiye’yi aylarca oyalayıp kazık atan BYD’den kritik karar

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi (CNIPA) tarafından kamuoyuna duyurulan son başvuru belgelerine göre şirket, sektörün önündeki en büyük mühendislik engellerinden birini ortadan kaldırmayı hedefleyen yenilikçi bir katot bileşik tasarımı geliştirdi.

#4
Foto - Resmen ilan ettiler! Türkiye’yi aylarca oyalayıp kazık atan BYD’den kritik karar

Ortaya çıkan patent dokümanları, BYD’nin batarya katodunda iki farklı elektrolit parçacık sistemini bir araya getirdiğini gösteriyor.

#5
Foto - Resmen ilan ettiler! Türkiye’yi aylarca oyalayıp kazık atan BYD’den kritik karar

Geliştirilen bu hibrit yapıda katot aktif materyali ile çok daha sıkı bir etkileşim kurarak iyon transferini ve iletkenliği maksimum seviyeye çıkarıyor. Hücrenin genel yapısal bütünlüğünü koruyor ve yüksek iletkenliğe sahip geniş bir ağ oluşturuyor.

#6
Foto - Resmen ilan ettiler! Türkiye’yi aylarca oyalayıp kazık atan BYD’den kritik karar

Katı hal bataryalarının ticari olarak yaygınlaşmasının önündeki en büyük teknik zorluk, şarj ve deşarj işlemleri sırasında malzeme içinde meydana gelen hacimsel değişimler. Maddelerin sürekli genişleyip büzülmesi, katı parçacıkların birbirleriyle olan temasının kopmasına yol açmakta.

#7
Foto - Resmen ilan ettiler! Türkiye’yi aylarca oyalayıp kazık atan BYD’den kritik karar

Konuya ilişkin daha önce değerlendirmelerde bulunan BYD Grubu Baş Bilim İnsanı Lian Yubo, "katı-katı arayüz kararlılığının" kitlesel üretimin önündeki en büyük bariyer olduğunu ve sektörün bu alanda yoğun bir çalışma yürüttüğünü vurgulamıştı.

#8
Foto - Resmen ilan ettiler! Türkiye’yi aylarca oyalayıp kazık atan BYD’den kritik karar

Çinli üreticinin geliştirdiği bu yeni malzeme kombinasyonu, söz konusu arayüz temassızlığı problemini doğrudan ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

#9
Foto - Resmen ilan ettiler! Türkiye’yi aylarca oyalayıp kazık atan BYD’den kritik karar

Yayımlanan dokümanlarda katot aktif maddesi oranının yüzde 85 seviyesini geride bıraktığı belirtilse de alınan bu patent, teknolojinin kısa süre içinde seri üretim araçlara entegre edileceği anlamına gelmiyor.

#10
Foto - Resmen ilan ettiler! Türkiye’yi aylarca oyalayıp kazık atan BYD’den kritik karar

Şirket tarafından paylaşılan belgelerde, bataryanın gerçek yol koşullarındaki test sonuçlarına veya seri üretim takvimine dair somut bir bilgiye henüz yer verilmedi.

#11
Foto - Resmen ilan ettiler! Türkiye’yi aylarca oyalayıp kazık atan BYD’den kritik karar

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Yorumlar

Mesut Sarp

Katod natod derken BYD Türkiye'yi ciddi kazıkladı. İmtiyazları verdik. Ne tazminat ne de yaptırım, anlaşılan uygulamayacağız.
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