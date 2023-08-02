2023-08-02 12:10:21 Üniversite adayları merak ediyor! İşte en çok sorulan sorular ve cevaplar
2023-YKS tercih işlemleri 8 Ağustos tarihinde son buluyor. Tercih Uzmanı Ergin Sarar, üniversite adaylarından en çok gelen soruları ve cevaplarını listeledi. Sarar, “Her yıl veli ve öğrenciler için tercih süreçleri koşturmaca içinde geçen bir zaman dilimidir. Üniversiteleri tanımak, bölüm araştırması yapmak, sınav sistemini anlamak ve doğru tercih yapabilmek için birçok ziyaret gerçekleştirilir ve farklı uzmanlarla görüşmeler yapılır. Sakin olup şuurlu ve dikkatli adımlar atmak önemli” dedi.