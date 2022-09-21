Umut ışığı yandı İşte göğüs kanseri hücrelerini yok eden besin

Konuya yönelik bir açıklama yapan tez danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Kızıl; “Bayburt ve çevresi bitki çeşitliliği bakımından oldukça zengin. Siyah kuşburnu da bu zenginlik içinde yer alıyor. Bu çalışmamızla, araştırmamıza konu olan siyah kuşburnunun kimyasal içeriklerinin yanında klinik sonuçlarını da görmeyi hedefledik. Araştırmamız; numunelerin toplanması, kurutulması ve toz haline getirilmesi, ardından kimyasal içeriğinin belirlenmesi, antioksidan, antikanser gibi özelliklerinin incelenmesini kapsıyor. Kanser araştırmalarında ilk basamak olarak ortaya koyduğumuz bu çalışmamızın ardından ise deney hayvanı çalışmalarını da hedefliyoruz.” dedi.