Umut hakkı tartışılırken el yükselttiler! ‘Cumhurbaşkanlığı’ benzetmeleri başladı
Meclis’teki Terörsüz Türkiye Komisyonu süreci bitti. DEM Parti teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın “umut hakkı” için gündemi daha yoğun meşgul etmeye başladı.
Meclis’teki Terörsüz Türkiye Komisyonu süreci bitti. DEM Parti teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın “umut hakkı” için gündemi daha yoğun meşgul etmeye başladı.
İlke TV'de Dilek Odabaş'ın sunduğu Konuşma Zamanı programına katılan DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş, bu konuda değerlendirmelerde bulundu.
Öcalan'ı Güney Afrikalı insan hakları savunucusu ve barış sembolü lideri Nelson Mandela'ya benzeten Beştaş, "cumhurbaşkanlığı" benzetmeleri yapmaya başladı.
Beştaş, şu ifadeleri kullandı: "Silah bıraktıran, çözüme götüren, demokratikleşmeyi savunan ve sadece kendisinin muktedir olduğu bir işte nasıl tutsak olabilir. Bu meselenin yürütülmesi gerekiyor. Bu bir anda olup bitecek bir mesele değil. Tarihsel bir haksızlık ve adaletsizlikten bahsediyoruz."
"Dünyada bunun eşi benzeri yok. Mandela en çok benzer konumda olan liderlerden biri. O da sonra cumhurbaşkanı oldu mesela. Özgürlüğüne kavuştu ve Nobel Barış Ödülü aldı."
"Türkiye’de de bunun önünde bir engel olmamalı. Ve Abdullah Öcalan tabii ki de özgür olmalı, özgürce çalışmalı. Dünyada çok sayıda filozofun siyasi görüşlerini desteklediği, kabul ettiği bir siyasi liderden, bir aktörden bahsediyoruz. Ve Suriye’deki sonuç ve bu seviyeye gelinmesindeki temel rolü zaten herkesçe biliniyor."
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23