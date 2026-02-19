  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Umut hakkı tartışılırken el yükselttiler! ‘Cumhurbaşkanlığı’ benzetmeleri başladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Umut hakkı tartışılırken el yükselttiler! ‘Cumhurbaşkanlığı’ benzetmeleri başladı

Meclis’teki Terörsüz Türkiye Komisyonu süreci bitti. DEM Parti teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın “umut hakkı” için gündemi daha yoğun meşgul etmeye başladı.

1
#1
Foto - Umut hakkı tartışılırken el yükselttiler! ‘Cumhurbaşkanlığı’ benzetmeleri başladı

İlke TV'de Dilek Odabaş'ın sunduğu Konuşma Zamanı programına katılan DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş, bu konuda değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - Umut hakkı tartışılırken el yükselttiler! ‘Cumhurbaşkanlığı’ benzetmeleri başladı

Öcalan'ı Güney Afrikalı insan hakları savunucusu ve barış sembolü lideri Nelson Mandela'ya benzeten Beştaş, "cumhurbaşkanlığı" benzetmeleri yapmaya başladı.

#3
Foto - Umut hakkı tartışılırken el yükselttiler! ‘Cumhurbaşkanlığı’ benzetmeleri başladı

Beştaş, şu ifadeleri kullandı: "Silah bıraktıran, çözüme götüren, demokratikleşmeyi savunan ve sadece kendisinin muktedir olduğu bir işte nasıl tutsak olabilir. Bu meselenin yürütülmesi gerekiyor. Bu bir anda olup bitecek bir mesele değil. Tarihsel bir haksızlık ve adaletsizlikten bahsediyoruz."

#4
Foto - Umut hakkı tartışılırken el yükselttiler! ‘Cumhurbaşkanlığı’ benzetmeleri başladı

"Dünyada bunun eşi benzeri yok. Mandela en çok benzer konumda olan liderlerden biri. O da sonra cumhurbaşkanı oldu mesela. Özgürlüğüne kavuştu ve Nobel Barış Ödülü aldı."

#5
Foto - Umut hakkı tartışılırken el yükselttiler! ‘Cumhurbaşkanlığı’ benzetmeleri başladı

"Türkiye’de de bunun önünde bir engel olmamalı. Ve Abdullah Öcalan tabii ki de özgür olmalı, özgürce çalışmalı. Dünyada çok sayıda filozofun siyasi görüşlerini desteklediği, kabul ettiği bir siyasi liderden, bir aktörden bahsediyoruz. Ve Suriye’deki sonuç ve bu seviyeye gelinmesindeki temel rolü zaten herkesçe biliniyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

mahmut

hehe yav siz bunlara daha fazla yüz verirseniz daha ne kanalizasyon çukuru istekleri gelecek yok birde dönüşümlü Cumhurbaşkanlığı hatta Türkiye Cumhuriyet İstiklal İslami Kuruluş madalya si mi acaba verilse ve sôzde çöplük diğer terör örgütleri elebaşlarında İç işleri ,dış işleri savunma bakanları adalet bakanları taleplerinde bulunacaklar belkide .

Bunlar utanmaz

Filozof mu...Bebek katili ne zamandan beri filozof olmuş ..
