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Uludağ'da yeni dönem! Dört mevsim turizm için planlar yürürlükte

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Uludağ'da yeni dönem! Dört mevsim turizm için planlar yürürlükte

Türkiye’nin en eski ve en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’ın dört mevsim kullanılan, ulaşımı kolay, güvenli ve konforlu bir destinasyona dönüştürülmesine yönelik yeni dönem planlamasında önemli bir aşamaya gelindi. Kontrolsüz otopark kullanımından güvenli yaya yollarına, kültürel tesislerden açık spor alanlarına kadar Uludağ’ın geleceğini şekillendirecek düzenlemeleri içeren koruma amaçlı imar planları bir aylık askı süresinin ardından yürürlüğe girdi.

#1
Foto - Uludağ'da yeni dönem! Dört mevsim turizm için planlar yürürlükte

Uludağ’ın yerleşim düzeni, mimarisi ve altyapı kalitesi yüksek, doğal peyzajla uyumlu ve dört mevsim kullanılan bir turizm merkezi hâline getirilmesi amacıyla yürütülen planlama çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi.

#2
Foto - Uludağ'da yeni dönem! Dört mevsim turizm için planlar yürürlükte

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak 2023 yılında kurulan Uludağ Alan Başkanlığı tarafından üst ölçekli planların onaylanmasının ardından hazırlanan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Uludağ Alan Komisyonu tarafından uygun bulunarak askıya çıkarılmıştı. Askı süresi sona eren planlar yürürlüğe girmiş oldu.

#3
Foto - Uludağ'da yeni dönem! Dört mevsim turizm için planlar yürürlükte

Uludağ Alan Başkanı Candemir Zoroğlu, planlama ve uygulama çalışmalarının yalnızca Uludağ Alan Başkanlığının yetki ve sorumluluğunda bulunan alan içinde gerçekleştirileceğini belirterek şunları söyledi:

#4
Foto - Uludağ'da yeni dönem! Dört mevsim turizm için planlar yürürlükte

“Uludağ’ı doğal dokusuyla uyumlu, güvenli, düzenli ve dört mevsim hizmet veren nitelikli bir doğal yaşam ve turizm merkezine dönüştürmek için kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Bu süreçte Uludağ Alanı sınırları içinde kalan, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan yapılar, gerekli tespit ve yasal işlemlerin ardından kaldırılacak. Kontrolsüz yapılaşmanın, düzensiz otopark kullanımının ve yaya güvenliğini tehdit eden uygulamaların önüne geçilecek. Yaklaşık 4 kilometrelik güvenli yaya yolu, kültürel tesis alanları, rekreasyon alanları ve 190.000 metrekarelik açık spor alanıyla Uludağ’ın kullanım niteliğini yükselteceğiz.

#5
Foto - Uludağ'da yeni dönem! Dört mevsim turizm için planlar yürürlükte

Çalışmalarımızın kapsamı konusunda özellikle bir hususun altını çizmek istiyorum: Uygulamalarımız yalnızca Uludağ Alan Başkanlığının yetki ve sorumluluğundaki alan ile sınırlıdır. Millî park sahasına yönelik herhangi bir planlama ya da müdahale söz konusu değildir. Alan sınırlarımız dışında bir çalışma yürütmeyeceğiz. Bütün adımlarımızı Uludağ’ın doğal ve kültürel değerlerini koruyarak, kamu yararını ve ziyaretçi güvenliğini gözeterek atacağız. Hedefimiz Uludağ’ın taşıma kapasitesine uygun, çevreyle bütünleşen ve yılın 12 ayında nitelikli hizmet sunan bir turizm merkezi hâline gelmesidir.”

#6
Foto - Uludağ'da yeni dönem! Dört mevsim turizm için planlar yürürlükte

Plan kapsamında Uludağ’da en çok şikâyet konusu edilen kontrolsüz otopark kullanımının önüne geçilmesi amacıyla, trafiği ve kar temizliğini aksatmayacak şekilde otopark alanları konumlandırıldı. Alana kontrollü araç girişini sağlayacak düzenlemeler yapılırken ziyaretçi güvenliği ve konforunun artırılması amacıyla tüm alanda yaya yürüyüşüne imkân sağlayan yaklaşık 4 kilometrelik güvenli yaya yolu aksı oluşturularak kara yolundan ayrıldı.

#7
Foto - Uludağ'da yeni dönem! Dört mevsim turizm için planlar yürürlükte

Planda ayrıca kentsel tasarım proje alanları belirlendi. Bu alanlarda Uludağ’ın doğal ve kültürel değerleriyle uyumlu, nitelikli ve bütüncül bir çevre düzenlemesinin hayata geçirilmesi hedeflendi. Konaklama Alanları Azaltılarak Yeniden Düzenlendi Mevcut konaklama tesis alanları planla birlikte azaltılarak yeniden düzenlendi. Uludağ’da nitelikli turizme yönelik sosyal donatı alanlarının oluşturulması doğrultusunda sergi, kongre ve konser gibi sosyal aktivitelerin gerçekleştirileceği Kültürel Tesis Alanları planlandı. Misafirlere ekolojik farkındalık ve duyarlılık kazandırılması amacıyla da tematik alanlar oluşturuldu.

#8
Foto - Uludağ'da yeni dönem! Dört mevsim turizm için planlar yürürlükte

Plan kapsamında tahliyesi daha önce gerçekleştirilen, toplam 6 bin 100 metrekare büyüklüğündeki iki otel alanı imar planında Kültürel Tesis Alanı olarak tanımlandı ve yıkım süreci tamamlandı. Tahliyesi devam eden 5 bin 700 metrekare büyüklüğündeki bir diğer otel alanı ise rekreasyon alanına dönüştürülerek kamusal kullanıma açıldı. 19,25 Hektarlık Açık Spor Alanı Uludağ’da turizmin 12 aya yayılması ve yüksek irtifa spor kamplarının geliştirilmesi amacıyla yaklaşık 19,25 hektarlık açık spor alanı oluşturuldu. Bundan sonraki süreçte ise planda tanımlanan kullanımlara ilişkin stratejik eylemleri içeren Uludağ Alan Yönetim Planı çerçevesinde alanın eşgüdümlü yönetiminin sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda çevre temizliği, pist güvenliği ve nitelikli turizm kurallarına ilişkin yönergeler yürürlüğe konulacak. Uludağ’ın ekonomik ve mekânsal entegrasyonu güçlendirilerek gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

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