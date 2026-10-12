'Türk İHA'ları tepemizde uçuyor' diyerek sızlanmaya başladılar: Bize yardım edin
Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de faaliyetleri bazı kukla devletleri rahatsız etmeye devam ediyor. Son olarak Rumlar yardım talebiyle BM'ye mektup yazdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de faaliyetleri bazı kukla devletleri rahatsız etmeye devam ediyor. Son olarak Rumlar yardım talebiyle BM'ye mektup yazdı.
Pentapostagma'ya göre, Rumlar Türkiye'nin hava ve deniz kuvvetleri tarafından iki ay içinde toplam 659 ihlal tespit edildiğini BM'ye bildirdi.
Haziran ve Temmuz 2026 aylarını kapsayan listede insansız hava araçları ve silahlı savaş uçaklarının yanı sıra savaş gemileri ve denizaltıların operasyonları da yer alıyor. Şikayet, Kıbrıs'ın BM Daimi Temsilcisi Maria Michael'ın 29 Eylül tarihli BM Genel Sekreteri'ne yazdığı mektupta yer alıyor.
Mektup ve dört ekinde 626 hava ve 33 deniz olayı listeleniyor. Hava olaylarının 203'ü insansız hava araçlarına, 192'si ise silahlı savaş uçaklarına atfediliyor.
Bahsedilen unsurlar arasında F-16'lar, Bayraktar TB-2, ANKA, AKINCI ve AKSUNGUR insansız hava araçları, askeri helikopterler ve diğer uçaklar yer alıyor.
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