Galatasaray antrenörü konuştu: 'Osimhen Barça'ya çok zarar verecek'
Galatasaray bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşacak. Zorlu maç öncesi Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez'den maça dair açıklamalar geldi.
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Galatasaray bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşacak. Zorlu maç öncesi Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez'den maça dair açıklamalar geldi.
Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez, Galatasaray'ın Barcelona ile yapacağı dev mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.
Ismael Garcia Gomez'in açıklamaları şöyle:
"Sakatlığının ardından geri kazandığınız oyunculardan biri Osimhen. Sizin için çok önemli olduğunu tahmin ediyorum. İlk 11’de oynayabilecek durumda mı?"
-Evet, evet. Sana klişe şeyler ya da yalan söylemeyeceğim: Oynayabilecek durumda ve bizim için tamamen fark yaratan bir oyuncu. Elbette oynayabilecek durumda. Dahası, sana şunu söyleyeyim: Üst düzey oyuncular bütün maçlarda iyi oynar ama belki de Barcelona’nın bu kadar agresif ve savunma hattı orta sahada olacak şekilde savunma yapması nedeniyle Osimhen, özellikleri bakımından bu tür bir savunmaya karşı mükemmel uyum sağlayan forvet. Olağanüstü bir forvet olmasının ötesinde, oyun tarzı sayesinde Barcelona’ya çok zarar verebilmesini umuyoruz.
"Osimhen veya Rafael Leao gibi isimlerin Barça savunmasının arkasına hücum etmesinin sizin kilit noktalarınızdan biri olabileceğini anlıyorum."
-Evet, elbette. Son yıllarda Barcelona’nın çok belirgin bir oyun tarzına sahip olduğunu, bunun genel olarak onlara çok olumlu şeyler getirdiğini ve oyuncuları olağanüstü bir şekilde geliştirdiğini gördük. Ama futbol jargonunda söylediğimiz gibi, battaniye her yeri örtmez. Oyun tarzları arkalarında boşluklar bırakıyor. Inter’le oynadıkları eşleşmeyi, Atletico Madrid’le oynadıklarını ve geçen yıl Xabi Alonso teknik direktörken Real Madrid’in kazandığı maçı hatırlıyorum. Boşluklara hücum etmek ve bu aksiyonlarda çok dikine oynamak, şüphesiz bu Barcelona’ya zarar vermenin temel noktalarından biri.
"Bir süredir bu maçı mı düşünüyorsunuz?"
- Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez: "Barcelona maçı, cuma günü oynadığımız maçtan sonra geliyordu. Avrupa’da çok büyük bir hırsımız var ama benim hissim, Türkiye’de bir numaralı önceliğin her zaman Türkiye ligi olduğu yönünde. Ayrıca Trabzonspor’a karşı 4-0 kaybetmiştik, dolayısıyla yarım saniye bile dikkatimizi dağıtamazdık çünkü bu tehlikeli olabilirdi."
"Bana söylediklerinden, Barça, Trabzonspor, Liverpool veya Sporting’e karşı olsun, maçlara aşağı yukarı benzer şekilde mi yaklaşıyorsunuz?" -Öncelikle oyuncularımızın özelliklerini, takımımızın özelliklerini ve tarzımızı dikkate alarak kazanmaya çalışacağız. Bu her zaman her şeyin üzerinde olmalı ama aynı zamanda rakibin güçlü yanlarını ve yararlanabileceğimiz noktaları da değerlendirmeliyiz. Bu durumda Barcelona, benim için Şampiyonlar Ligi’ni kazanmanın bir numaralı adayı. Ama bütün takımlarda olduğu gibi, onlara zarar verebileceğimize inandığımız noktaları var. Umarım öyle olur.
-Barcelona’ya nasıl zarar vereceğimizi doğru okuyabildiğimiz anlarda tereddüt etmemek isterdik. Salı günü oyuncularımızdan beklediğimiz tek şey, hücumda dikine ve agresif olmak için gerçek bir fırsat olduğunda Barcelona’nın kalitesini değil, Galatasaray’ın kalitesini daha fazla düşünmeleri. Onlara karşı koyacağımıza eminim.
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