Galatasaray antrenörü konuştu: 'Osimhen Barça'ya çok zarar verecek'

"Bana söylediklerinden, Barça, Trabzonspor, Liverpool veya Sporting’e karşı olsun, maçlara aşağı yukarı benzer şekilde mi yaklaşıyorsunuz?" -Öncelikle oyuncularımızın özelliklerini, takımımızın özelliklerini ve tarzımızı dikkate alarak kazanmaya çalışacağız. Bu her zaman her şeyin üzerinde olmalı ama aynı zamanda rakibin güçlü yanlarını ve yararlanabileceğimiz noktaları da değerlendirmeliyiz. Bu durumda Barcelona, benim için Şampiyonlar Ligi’ni kazanmanın bir numaralı adayı. Ama bütün takımlarda olduğu gibi, onlara zarar verebileceğimize inandığımız noktaları var. Umarım öyle olur.