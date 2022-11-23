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Yaşam
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Uludağ'da kar yağışı başladı!

2022-11-23 23:57:04
Uludağ'da kar yağışı başladı!

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar etkili oluyor.

#1
Foto - Uludağ'da kar yağışı başladı!

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uludağ'da yağmur, akşam yerini kara bıraktı.

#2
Foto - Uludağ'da kar yağışı başladı!

Kısa sürede etkisini artıran karla Oteller Bölgesi beyaza büründü.

#3
Foto - Uludağ'da kar yağışı başladı!

Kar kalınlığının yer yer 3 santimetreye ulaştığı Uludağ'da hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere en düşük 5, en yüksek 1 derece ölçüldü.

#4
Foto - Uludağ'da kar yağışı başladı!

Karın yarın da aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

#5
Foto - Uludağ'da kar yağışı başladı!

İşte Uludağ'dan kareler...

#6
Foto - Uludağ'da kar yağışı başladı!

İşte Uludağ'dan kareler...

#7
Foto - Uludağ'da kar yağışı başladı!

İşte Uludağ'dan kareler...

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