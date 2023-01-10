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Uludağ'da 12 saatlik can pazarı

2023-01-10 13:17:03
Uludağ'da 12 saatlik can pazarı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Balaban Mahallesi'nde meydana geldi.

#1
Foto - Uludağ'da 12 saatlik can pazarı

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 00.00 sıralarında Uludağ'ın eteklerinde bulunan Balaban Şelalesi ve deresine balık tutmaya giden Mustafa Çetin'den (43) ailesi yaklaşık 12 saat boyunca haber alamadı.

#2
Foto - Uludağ'da 12 saatlik can pazarı

Aile durumu polis ve AFAD ekiplerine bildirdi. Sinyal çalışması ve ailenin tarif ettiği bölgede arama çalışması yapan ekipler, yaralanmış şekilde yerde yatan Mustafa Çetin ile karşılaştı.

#3
Foto - Uludağ'da 12 saatlik can pazarı

Çetin, düşerek mahsur kaldığı yerde ilk müdahalesinin yapılmasının ardından polis ve AFAD ekipleri tarafından ambulansın bulunduğu alana indirildi.

#4
Foto - Uludağ'da 12 saatlik can pazarı

Çetin tedavisi yapılmak üzere Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

#5
Foto - Uludağ'da 12 saatlik can pazarı

Balık tutmak için çıkan Çetin'in düşerek ayağını kırdığı ve yüzünün çeşitli yerlerinde kanamalar nedeniyle mahsur kaldığı öğrenildi.

#6
Foto - Uludağ'da 12 saatlik can pazarı

Mustafa Çetin'in telefonun çekmemesi nedeniyle ailesine ulaşamadığı ve haber veremediği belirtildi.

#7
Foto - Uludağ'da 12 saatlik can pazarı

Mustafa Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.

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