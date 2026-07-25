Ülkeyi ihya edecek keşif: Devasa petrol rezervine ulaşıldı
Yaşanan savaşların ardından patlak veren küresel enerji krizi sonrası birçok ülke petrol ve doğalgaz arayışlarına hız verdi. Son yapılan çalışmalarda önemli bir keşif yapıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yaşanan savaşların ardından patlak veren küresel enerji krizi sonrası birçok ülke petrol ve doğalgaz arayışlarına hız verdi. Son yapılan çalışmalarda önemli bir keşif yapıldı.
Norveç’in devlete ait enerji şirketi Equinor ve ortakları Vår Energi ve Petoro, Norveç Kıta Sahanlığı’nda, Barents Denizi’nde yeni bir petrol keşfi yaptı.
Şirketler, Transocean Enabler yarı batık sondaj platformu tarafından açılan 7220/5-EC-2 H arama kuyusu aracılığıyla Johan Castberg sahasının 6 km kuzeyindeki Skrugard North Tubåen sahasında petrol buldu.
Kuyu dikey olarak deniz seviyesinin 1.521 metre altına kadar delindi. Şirketler bu keşfi mevcut altyapıya bağlayarak geliştirmeyi değerlendiriyor.
Ön tahminlere göre söz konusu keşfin yaklaşık 7,6–10,5 milyon varil petrol eşdeğeri büyüklüğünde olduğu bildiriliyor.
Keşfin Johan Castberg sahasına bağlanıp bağlanamayacağını değerlendiriliyor. Johan Castberg, Barents Denizi’nde şimdiye kadar üretime alınan en büyük petrol geliştirme projelerinden biri.
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