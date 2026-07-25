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Ülkeyi ihya edecek keşif: Devasa petrol rezervine ulaşıldı

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Ülkeyi ihya edecek keşif: Devasa petrol rezervine ulaşıldı

Yaşanan savaşların ardından patlak veren küresel enerji krizi sonrası birçok ülke petrol ve doğalgaz arayışlarına hız verdi. Son yapılan çalışmalarda önemli bir keşif yapıldı.

#1
Foto - Ülkeyi ihya edecek keşif: Devasa petrol rezervine ulaşıldı

 Norveç’in devlete ait enerji şirketi Equinor ve ortakları Vår Energi ve Petoro, Norveç Kıta Sahanlığı’nda, Barents Denizi’nde yeni bir petrol keşfi yaptı.

#2
Foto - Ülkeyi ihya edecek keşif: Devasa petrol rezervine ulaşıldı

Şirketler, Transocean Enabler yarı batık sondaj platformu tarafından açılan 7220/5-EC-2 H arama kuyusu aracılığıyla Johan Castberg sahasının 6 km kuzeyindeki Skrugard North Tubåen sahasında petrol buldu.

#3
Foto - Ülkeyi ihya edecek keşif: Devasa petrol rezervine ulaşıldı

Kuyu dikey olarak deniz seviyesinin 1.521 metre altına kadar delindi. Şirketler bu keşfi mevcut altyapıya bağlayarak geliştirmeyi değerlendiriyor.

#4
Foto - Ülkeyi ihya edecek keşif: Devasa petrol rezervine ulaşıldı

Ön tahminlere göre söz konusu keşfin yaklaşık 7,6–10,5 milyon varil petrol eşdeğeri büyüklüğünde olduğu bildiriliyor.

#5
Foto - Ülkeyi ihya edecek keşif: Devasa petrol rezervine ulaşıldı

Keşfin Johan Castberg sahasına bağlanıp bağlanamayacağını değerlendiriliyor. Johan Castberg, Barents Denizi’nde şimdiye kadar üretime alınan en büyük petrol geliştirme projelerinden biri.

#6
Foto - Ülkeyi ihya edecek keşif: Devasa petrol rezervine ulaşıldı

ENERJİ GÜNLÜĞÜ

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Yorumlar

Mesut Sarp

Norveçte bunun gibi gaz petrol zenginlikleri olan ne yataklar var. Adamlar 2 sondaj yapıyor tak hemen ya gaz ya petrol çıkıyor. Çok zengin ülke. Ihtiyaçları olmadığı için zorlamıyorlar. Eğer bizde yapılan sondajların onda birini yapaydılar bugün körfez kadar gaz petrol üretirlerdi. O yüzden ne AB ne de Amerika'yı iplemiyor singel takılıyorlar.
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