Takımı ihya edecek hareket geliyor: Fenerbahçe'de 'kadro dışı fırtınası' kapıda
Başkan Aziz Yıldırım'ın sponsorluk çalışmalarına yoğunlaşılmasıyla Samandıra’da oluşan otorite boşluğu, antrenman disiplinini sekteye uğratırken teknik heyetin de sabrını taşırdı. UEFA listesine alınmayan Diego Carlos ve Rodrigo Becao’nun başı çektiği huzursuzluk takımdaki gençlerin konsantrasyonunu bozarken; 40 kişiyi bulan kadro kalabalığından rahatsız olan İsmail Kartal, yönetime acil temizlik çağrısında bulundu. Fenerbahçe yönetiminden ise huzuru kaçıran isimler için kadro dışı kararı ve ayrılık planları devreye sokuldu.