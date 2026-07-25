Takımı ihya edecek hareket geliyor: Fenerbahçe'de 'kadro dışı fırtınası' kapıda

Fenerbahçe’de Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde çok ciddi boyutta olmasa da bariz bir keyifsiz ortam mevcut. Başkan Aziz Yıldırım’ın sponsorluk ve finansal kaynak arayışlarına yoğunlaşması, tesislerde bir otorite boşluğu iddialarını beraberinde getirdi. İddialara göre bu durum antrenman disiplinine doğrudan yansırken özellikle İsmail Kartal ve teknik heyetin de huzurunu kaçırıyor.