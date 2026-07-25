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Spor
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Takımı ihya edecek hareket geliyor: Fenerbahçe'de 'kadro dışı fırtınası' kapıda

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Takımı ihya edecek hareket geliyor: Fenerbahçe'de 'kadro dışı fırtınası' kapıda

Başkan Aziz Yıldırım'ın sponsorluk çalışmalarına yoğunlaşılmasıyla Samandıra’da oluşan otorite boşluğu, antrenman disiplinini sekteye uğratırken teknik heyetin de sabrını taşırdı. UEFA listesine alınmayan Diego Carlos ve Rodrigo Becao’nun başı çektiği huzursuzluk takımdaki gençlerin konsantrasyonunu bozarken; 40 kişiyi bulan kadro kalabalığından rahatsız olan İsmail Kartal, yönetime acil temizlik çağrısında bulundu. Fenerbahçe yönetiminden ise huzuru kaçıran isimler için kadro dışı kararı ve ayrılık planları devreye sokuldu.

#1
Foto - Takımı ihya edecek hareket geliyor: Fenerbahçe'de 'kadro dışı fırtınası' kapıda

Fenerbahçe’de Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde çok ciddi boyutta olmasa da bariz bir keyifsiz ortam mevcut. Başkan Aziz Yıldırım’ın sponsorluk ve finansal kaynak arayışlarına yoğunlaşması, tesislerde bir otorite boşluğu iddialarını beraberinde getirdi. İddialara göre bu durum antrenman disiplinine doğrudan yansırken özellikle İsmail Kartal ve teknik heyetin de huzurunu kaçırıyor.

#2
Foto - Takımı ihya edecek hareket geliyor: Fenerbahçe'de 'kadro dışı fırtınası' kapıda

Huzursuzluğun merkezinde ise UEFA listesine dahil edilmeyen Diego Carlos ve Rodrigo Becao gibi isimler başı çekiyor. Sürekli sorun çıkaran iki tecrübeli ismin yükselttiği çatlak sesler, takım içi dengeleri sarsıyor. İkilinin özellikle genç oyuncuların konsantrasyonunu olumsuz etkileyen tavırlar sergilediği belirtiliyor.

#3
Foto - Takımı ihya edecek hareket geliyor: Fenerbahçe'de 'kadro dışı fırtınası' kapıda

Yaşanan bu disiplinsizlikler üzerine düğmeye basıldı. Yönetim ve teknik heyet, takımdaki havayı bozan Diego Carlos ve Becao dahil bir kaç oyuncuyu kadro dışı bırakmayı planlıyor. İki oyuncunun takımdan ayrılması için gerekli şartların ve ortamın hazırlanması hedefleniyor.

#4
Foto - Takımı ihya edecek hareket geliyor: Fenerbahçe'de 'kadro dışı fırtınası' kapıda

Teknik Direktör İsmail Kartal da durumdan oldukça şikayetçi. Sayısı 40’a yaklaşan şişkin kadro nedeniyle sağlıklı çalışma ortamı bulmakta zorlanan tecrübeli çalıştırıcı, rahatsızlığını yönetime iletti. Kartal, bu kalabalığın bir an önce eritilmesini ve ideal kadroyla yola devam edilmesini talep ediyor.

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