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Cihat Yaycı: Heybeliada Ruhban Okulu Meselesi Egemenlik Konusudur

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Cihat Yaycı: Heybeliada Ruhban Okulu Meselesi Egemenlik Konusudur

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, bugün Heybeliada’da “Türkiye’nin Tapusu Lozan’a İhanet: Ruhban Okulu ve Ekümeniklik” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda Yaycı, Heybeliada Ruhban Okulu tartışmalarını Lozan Antlaşması, Fener Rum Patrikhanesi’nin ekümeniklik iddiası, Türkiye’nin egemenlik hakları, karşılıklılık ilkesi ve Batı Trakya Türklerinin durumu çerçevesinde değerlendirdi.

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Foto - Cihat Yaycı: Heybeliada Ruhban Okulu Meselesi Egemenlik Konusudur

Konuşmasında meselenin yalnızca bir okulun yeniden açılması ya da din özgürlüğü kapsamında ele alınamayacağını vurgulayan Yaycı, asıl tartışmanın Fener Rum Patrikhanesi’nin “ekümenik” statüsünün Türkiye Cumhuriyeti’ne fiilen kabul ettirilmek istenmesi olduğunu ifade etti.

#2
Foto - Cihat Yaycı: Heybeliada Ruhban Okulu Meselesi Egemenlik Konusudur

“Asıl mesele, Fener Rum Patrikhanesi’nin ‘ekümenik’ olduğu iddiasının Türkiye Cumhuriyeti’ne fiilen kabul ettirilmek istenmesidir.” diyen Yaycı, Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılmasının teknik veya eğitimle ilgili bir konu olarak değerlendirilmesinin doğru olmayacağını belirtti.

#3
Foto - Cihat Yaycı: Heybeliada Ruhban Okulu Meselesi Egemenlik Konusudur

Konunun doğrudan Türkiye’nin egemenlik haklarını ilgilendirdiğini dile getiren Yaycı, “Bu, bir eğitim özgürlüğü meselesi değildir.

#4
Foto - Cihat Yaycı: Heybeliada Ruhban Okulu Meselesi Egemenlik Konusudur

Bu, doğrudan doğruya egemenlik meselesidir.” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Cihat Yaycı: Heybeliada Ruhban Okulu Meselesi Egemenlik Konusudur

Konuşmasında Batı Trakya Türklerinin karşı karşıya kaldığı hak ihlallerine de değinen Yaycı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde karşılıklılık ilkesinin gözetilmesi gerektiğini söyledi.

#6
Foto - Cihat Yaycı: Heybeliada Ruhban Okulu Meselesi Egemenlik Konusudur

Türkiye'nin tek taraflı taviz veren bir konuma düşmemesi gerektiğini belirten Yaycı, “Karşılıklılık devletlerarası ilişkilerin temelidir. Türkiye sürekli veren, Yunanistan sürekli alan taraf olamaz.” değerlendirmesinde bulundu.

#7
Foto - Cihat Yaycı: Heybeliada Ruhban Okulu Meselesi Egemenlik Konusudur

Programın sonunda Türkiye’nin milli egemenlik haklarının korunmasının önemine vurgu yapan Yaycı, Lozan Antlaşması’nın pazarlık konusu yapılamayacağını ifade ederek konuşmasını, “Karşılıklılık olmadan imtiyaz olmaz.

#8
Foto - Cihat Yaycı: Heybeliada Ruhban Okulu Meselesi Egemenlik Konusudur

Egemenlikten taviz olmaz. Lozan pazarlık konusu yapılamaz.” sözleriyle tamamladı.

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Yorumlar

yasemin

RUHBAN OKULU AÇILAMAZ

Bir

Ruhban Okulu'nu açtırmıyoruz
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