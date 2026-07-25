Cihat Yaycı: Heybeliada Ruhban Okulu Meselesi Egemenlik Konusudur
SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, bugün Heybeliada’da “Türkiye’nin Tapusu Lozan’a İhanet: Ruhban Okulu ve Ekümeniklik” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda Yaycı, Heybeliada Ruhban Okulu tartışmalarını Lozan Antlaşması, Fener Rum Patrikhanesi’nin ekümeniklik iddiası, Türkiye’nin egemenlik hakları, karşılıklılık ilkesi ve Batı Trakya Türklerinin durumu çerçevesinde değerlendirdi.