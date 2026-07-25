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Merak edilen açıklama geldi: Rusya'dan Türkiye'nin satmayı planladığı S-400'lerle ilgili 'kırmızı çizgi' çıkışı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Merak edilen açıklama geldi: Rusya'dan Türkiye'nin satmayı planladığı S-400'lerle ilgili 'kırmızı çizgi' çıkışı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşin, Türkiye’nin üçüncü bir ülkeye satmayı planladığı S-400’lerle ilgili konuştu.

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Foto - Merak edilen açıklama geldi: Rusya'dan Türkiye'nin satmayı planladığı S-400'lerle ilgili 'kırmızı çizgi' çıkışı

Türkiye’nin yeniden F-35 tedarik etmesi adına S-400’leri üçüncü bir ülkeye satma girişimleri devam ediyor. BAE, Katar ve Suudi Arabistan bu noktada öne çıkarken Rusya’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

#2
Foto - Merak edilen açıklama geldi: Rusya'dan Türkiye'nin satmayı planladığı S-400'lerle ilgili 'kırmızı çizgi' çıkışı

Habertürk'ten Sena Alkan'a konuşan Sergey Versin "Türkiye S-400 sistemlerini bir üçüncü ülkeye göndermeyi planlıyor. Bu konuyu ülkemizde çok uzun süredir tartışıyoruz. Türkiye bu sistemleri göndermeye karar verirse nasıl yaklaşırsınız? Bunu kabul eder misiniz?" sorusuna cevap verdi.

#3
Foto - Merak edilen açıklama geldi: Rusya'dan Türkiye'nin satmayı planladığı S-400'lerle ilgili 'kırmızı çizgi' çıkışı

Verşin, "Bu, çok hassas bir konu, askeri-teknik işbirliği alanı. Bu alanda uzmanlar çalışıyor, çeşitli durumların öngörüldüğü sözleşmeler imzalanıyor. Rus Tarafı, ortaklarımızın, özellikle de Türkiye’nin isteklerine her zaman anlayışla yaklaşıyor ve sözleşmelerde öngörülenleri yerine getiriyor." dedi.

#4
Foto - Merak edilen açıklama geldi: Rusya'dan Türkiye'nin satmayı planladığı S-400'lerle ilgili 'kırmızı çizgi' çıkışı

S-400 sürecinde en merak edilen detay ise Rusya’nın söz konusu satışa ne cevap vereceği konusu. "Rusya'nın bu sistemlerin tekrar satışına dair bir kırmızı çizgisi var mı?" sorusuna da cevap veren Verşin şunları kaydetti:

#5
Foto - Merak edilen açıklama geldi: Rusya'dan Türkiye'nin satmayı planladığı S-400'lerle ilgili 'kırmızı çizgi' çıkışı

Tüm bu konular, Rusya ile Türkiye arasında imzalanan sözleşmeler uyarınca uzman seviyesinde görüşülmektedir.

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