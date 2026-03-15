Ülkenin bir numarasıydı! Sessiz sedasız iflas eden dev şirkete kayyım atandı
İngiltere'nin enerji sektöründeki en yenilikçi ismi olarak bilinen Amber Energy Solutions LTD, mali darboğazı aşamayarak resmen iflas başvurusunda bulundu. Yaklaşık 11 milyon sterlin cirosuyla sektörün "bir numarası" olan şirketin idari yönetimi kayyımlara devredilirken, 170 çalışan büyük bir belirsizliğin içine düştü. Uzmanlar, bu şok çöküşün enerji piyasasındaki kırılganlığın küresel bir yansıması olduğunu belirterek ekonomik krizin tüm sektörleri sardığına dikkat çekiyor.