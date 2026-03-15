Ülkenin bir numarasıydı! Sessiz sedasız iflas eden dev şirkete kayyım atandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ülkenin bir numarasıydı! Sessiz sedasız iflas eden dev şirkete kayyım atandı

İngiltere'nin enerji sektöründeki en yenilikçi ismi olarak bilinen Amber Energy Solutions LTD, mali darboğazı aşamayarak resmen iflas başvurusunda bulundu. Yaklaşık 11 milyon sterlin cirosuyla sektörün "bir numarası" olan şirketin idari yönetimi kayyımlara devredilirken, 170 çalışan büyük bir belirsizliğin içine düştü. Uzmanlar, bu şok çöküşün enerji piyasasındaki kırılganlığın küresel bir yansıması olduğunu belirterek ekonomik krizin tüm sektörleri sardığına dikkat çekiyor.

İflas ve konkordato kervanı 2026’da da tüm dünyada devam ediyor. Her sektörden yaprak dökümleri yaşanırken, İngiltere de tıpkı Türkiye gibi benzer bir gidişat sürdürüyor.

Öyle ki ülkenin bir numaralı enerji şirketlerinden biri iflas ederken, üstelik şirkete bir de kayyım ataması gerçekleştirildi.

İngiltere'nin enerji sektöründe "bir numaralı bağımsız üçüncü taraf aracı" olarak bilinen Amber Energy Solutions LTD, 27 Şubat Cuma günü iflas başvurusunda bulundu. Cardiff merkezli şirket, mali zorluklar nedeniyle idari yönetime geçerken, çalışan 170 personel işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Şirketin yönetimi, FRP Advisory Trading Limited'den Matthew Whitchurch ve Jonathan Dunn'a devredildi. Sektörde saygın bir yere sahip olan Amber Energy Solutions, sanayi ve ticari işletmelere enerji tedariki, yönetimi ve sürdürülebilirlik çözümleri sunuyordu. 2009 yılında kurulan şirket, yenilikçi yaklaşımıyla tanınıyor ve 2021'de İngiltere’de en yenilikçi 101 enerji verimliliği şirketinden biri seçilmişti.

Son denetlenmiş hesaplara göre, şirketin cirosu yaklaşık 11 milyon sterlin seviyesindeydi ve finansal tablolarda belirgin bir "kırmızı bayrak" bulunmuyordu. Bu durum, iflas haberinin sektör paydaşları arasında büyük bir şok ve üzüntüye neden oldu.

BCR Associates Yönetici Direktörü Richard Dormer, bu gelişmeyi "şok edici ve şaşırtıcı" olarak nitelendirdi.

Brownlow Utilities Ltd Yönetici Direktörü Lee McGhie de üzüntüsünü dile getirerek, Amber'ın idari yönetime girmesinin özellikle işi kurmak için çok çalışan insanlar için zor bir sonuç olduğunu vurguladı. McGhie, düşüncelerinin ekip ve müşterilerle birlikte olduğunu belirtti. Bu ifadeler, şirketin sektördeki itibarının ne kadar güçlü olduğunu yansıtıyor.

Türkiye'deki enerji piyasası da benzer küresel baskılarla karşı karşıya kalabiliyor. Son yıllarda enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve maliyet artışları, Türkiye'deki enerji şirketlerini de zor durumda bırakabiliyor. EPDK'nın verilerine göre, 2023 yılında Türkiye'de de bazı küçük ve orta ölçekli enerji şirketleri lisans iptali veya iflas gibi durumlarla karşı karşıya kaldı. Bu durum, enerji sektöründeki risklerin evrensel olduğunu gösteriyor.

