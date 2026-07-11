Ülkede hükümetin kemer sıkma politikalarına destek verdiler: Milletvekilleri zamdan vazgeçti

Sol Parti'den Ina Latendorf ise, partisinin geçmişte de maaş artışlarını "adaletsiz bulduğunu" ve bu yüzden milletvekili maaşlarına zamları defalarca reddettiğini vurguladı. Latendorf, bu nedenle Sol Parti milletvekillerinin tamamının maaşlarının bir kısmını bağışladığını hatırlattı. Almanya'da federal milletvekili maaşları, 2014'ten bu yana nominal ücret endeksinin gelişimine bağlı olarak buna uygun bir miktarda artıyor. Söz konusu uygulamaya göre maaşlar 1 Temmuz'da yüzde 4,2 oranında artacaktı. Böylece milletvekili maaşları, brüt olarak şu anki yaklaşık 11 bin 833 euro'dan yaklaşık 12 bin 330 euro'ya yükselecekti. Alınan kararla bu artış iptal edilmiş oldu. KAYNAK : Deutsche Welle