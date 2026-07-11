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Ülkede hükümetin kemer sıkma politikalarına destek verdiler: Milletvekilleri zamdan vazgeçti

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Ülkede hükümetin kemer sıkma politikalarına destek verdiler: Milletvekilleri zamdan vazgeçti

Avrupa ülkesinde hükümetin aldığı kemer sıkma politikalarına milletvekillerinden destek geldi. Milletvekilleri alacaklar zamdan feragat etti.

#1
Foto - Ülkede hükümetin kemer sıkma politikalarına destek verdiler: Milletvekilleri zamdan vazgeçti

Almanya'da Federal Meclis, milletvekillerine yönelik bu yılki maaş artışının askıya alınması ile ilgili tasarıyı Cuma günü oy birliğiyle kabul etti. Meclis, aldığı bu kararla, hükümetin kemer sıkma önlemleriyle zor bir süreçten geçecek olan Almanya halkı ile bir dayanışma mesajı vermek istiyor.

#2
Foto - Ülkede hükümetin kemer sıkma politikalarına destek verdiler: Milletvekilleri zamdan vazgeçti

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Johannes Fechner, ülkede "sert tasarruf tartışmalarının yürütüldüğü" bir dönemde, milletvekili maaşlarına zamların askıya alınmasının doğru bir sinyal olduğunu dile getirdi. SPD Genel Sekreteri Tim Klüssendorf da maaşların, daha önce planlandığı gibi 500 euro artırılmasının şu an "açıklanamaz" olacağını ifade etti. Her iki isim ayrıca, emeklilik komisyonunun önerisine uygun olarak milletvekillerinin de yasal emeklilik sigortasına dahil edilmesi gerektiğini savundu.

#3
Foto - Ülkede hükümetin kemer sıkma politikalarına destek verdiler: Milletvekilleri zamdan vazgeçti

İktidarın büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili Hendrik Hoppenstedt de maaş zammını askıya alma fikrini desteklediğini, ancak böyle bir adımın "istisna olarak kalması gerektiğini" belirtti. CDU'nun Bavyera eyaletindeki kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik'ten (CSU) milletvekili Reinhard Brandl da hükümetin reform kararlarının vatandaşların omuzlarına bindireceği yükün toplum tarafından kabul edilmesi için, atılan bu adımın "önlemlerin kabul edilmesine" katkı sağlayacağını ifade etti.

#4
Foto - Ülkede hükümetin kemer sıkma politikalarına destek verdiler: Milletvekilleri zamdan vazgeçti

Federal Meclis'in en büyük muhalefet partisi konumundaki aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) milletvekili Stephan Brandner, otomatik maaş artışının genel olarak askıya alınmasını ve federal hükümet üyelerinin de maaşlarının bir kısmından feragat etmelerini talep etti. Yeşiller partisinden Helge Limburg, CDU ve SPD'nin geç hareket etmesi nedeniyle maaşların Temmuz ayı başında planlandığı gibi yaklaşık 500 euro artışla yatmış olmasını eleştirerek bunun şimdi Ağustos ayında, masraflı bir işlemle geri çekilmesi gerektiğini dile getirdi. Limburg da, SPD milletvekilleri gibi, milletvekillerinin yasal emeklilik sigortasına dahil edilmesini savundu.

#5
Foto - Ülkede hükümetin kemer sıkma politikalarına destek verdiler: Milletvekilleri zamdan vazgeçti

Sol Parti'den Ina Latendorf ise, partisinin geçmişte de maaş artışlarını "adaletsiz bulduğunu" ve bu yüzden milletvekili maaşlarına zamları defalarca reddettiğini vurguladı. Latendorf, bu nedenle Sol Parti milletvekillerinin tamamının maaşlarının bir kısmını bağışladığını hatırlattı. Almanya'da federal milletvekili maaşları, 2014'ten bu yana nominal ücret endeksinin gelişimine bağlı olarak buna uygun bir miktarda artıyor. Söz konusu uygulamaya göre maaşlar 1 Temmuz'da yüzde 4,2 oranında artacaktı. Böylece milletvekili maaşları, brüt olarak şu anki yaklaşık 11 bin 833 euro'dan yaklaşık 12 bin 330 euro'ya yükselecekti. Alınan kararla bu artış iptal edilmiş oldu. KAYNAK : Deutsche Welle

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