İnsansız otobüs projesi durdurulan Türk devinde beklenmedik gelişme: Görevden ayrıldı
İsveç'teki insansız otobüs test projesi ani bir kararla durdurulan Karsan'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Şirkette CEO değişikliğine gidildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İsveç'teki insansız otobüs test projesi ani bir kararla durdurulan Karsan'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Şirkette CEO değişikliğine gidildi.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Türkiye’nin önde gelen otomotiv şirketlerinden Karsan’ın İsveç’teki otonom aracının test sürüşü projesi durdurulmuştu. 6 Temmuz'da Patronlar Dünyası'nda Kerim Ülker yaptığı özel haberde, İsveç Ulaşım Ajansı Transportstyrelsen'in Vy Buss firmasına verilen yol testi iznini iptal ederek Göteborg'da yürütülen otonom otobüs yolcu taşımacılığı denemesini askıya aldığını duyurmuştu.
İsveç'te yaşanan bu gelişmenin üzerinden henüz 4 gün geçmişken şirketin üst yönetiminde de önemli bir değişiklik yaşandı. 10 yıldır şirketin CEO'luğunu yürüten Okan Baş, bugün itibariyle bu görevinden ve Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrıldı. Okan Baş, 10 yıl 4 ay görev yaptığı TOFAŞ'tan ayrılarak Karsan'da göreve başlamıştı.
10 yıldır şirketin CEO'luğunu yürüten Okan Baş, bugün itibariyle bu görevinden ve Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrıldı. Okan Baş, 10 yıl 4 ay görev yaptığı TOFAŞ'tan ayrılarak Karsan'da göreve başlamıştı.
Şirketin yeni CEO'su ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Utku Can Ayyarkın oldu. Karan'dan atamayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Şirketimiz Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve aynı zamanda CEO'su (Genel Müdür'ü) olarak görev yapmakta olan Sayın Okan BAŞ, 10.07.2026 tarihi itirabiri ile CEO görevinden ve Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, hali hazırda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Utku Can AYYARKIN Murahhas Üye ve CEO olarak atanmıştır."
Yeni CEO Utku Can Ayyarkın, 22 yıl 5 ay Aras Kargo'da çalıştıktan sonra 3 ay önce Kıraça Holding'e transfer olmuştu. Ayyarkın, holdingde CEO'luk görevine getirilmişti.
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