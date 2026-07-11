İnsansız otobüs projesi durdurulan Türk devinde beklenmedik gelişme: Görevden ayrıldı

Şirketin yeni CEO'su ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Utku Can Ayyarkın oldu. Karan'dan atamayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Şirketimiz Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve aynı zamanda CEO'su (Genel Müdür'ü) olarak görev yapmakta olan Sayın Okan BAŞ, 10.07.2026 tarihi itirabiri ile CEO görevinden ve Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, hali hazırda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Utku Can AYYARKIN Murahhas Üye ve CEO olarak atanmıştır."