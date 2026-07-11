Hükümetten S-400'lerle ilgili beklenmedik çıkış: 'Zırnık kadar alakası yok' diyerek duyurdu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili ortaya atılan iddiaları kesin bir dille yalanladı.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili ortaya atılan iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Gazeteci yazar Abdülkadir Selvi, CATSAA yaptırımlarının müzakere edilmesi sonrası S-400 hava savunma sistemlerinin BAE'ye satışı için görüşmeler yapıldığını söylemişti. Söz konusu iddiaları Rus tarafı ise 'Türkiye ile görüşüyoruz' diyerek doğrulamıştı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'dan S-400 satışı iddialarına ilişkin gelen açıklama kafaları karıştırdı.
Habertürk canlı yayınında konuşan Hasan Basri Yalçın, "Konuşulanlar çeşitli spekülasyonlardan ibaret. S-400'ler meselesinin F-35'ler meselesiyle zırnık kadar alakası yoktur. Bunun üzerinde Türkiye'nin şu an itibarıyla doğrudan durmasının uygun olmadığını düşünüyorum.
Mesela bir başka ülkeye satışı tekrar gündeme gelecek olursa, o zaman alıcı ülke başta olmak üzere Rusya ile de müzakereler yapılabilir. Ama bir spekülasyon üzerinden bunları tartışmak şu an itibarıyla bana çok makul gelmiyor" dedi.
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