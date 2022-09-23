2022-09-23 07:13:46 Ülke bir anda ‘arabasız’ kaldı! Sebebi ise çok değişik…
Kolombiya bir günlüğüne arabasız kaldı.
Kolombiya bir günlüğüne arabasız kaldı.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, hava kirliliğine dikkat çekmek için her yıl şubat ayının ilk perşembe gününde uygulanan 'Arabasız Gün' etkinliğinde vatandaşlar bisiklet, paten ve elektrikli kaykay kullandılar.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, hava kirliliğine dikkat çekmek için her yıl şubat ayının ilk perşembe gününde uygulanan 'Arabasız Gün' etkinliğinde vatandaşlar bisiklet, paten ve elektrikli kaykay kullandılar.
Kentte 2000 yılında yapılan halk oylamasıyla karar verilen "Arabasız Gün"de sadece toplu taşıma araçları, ticari araçlar ve taksilerin şehir trafiğine girmesine izin veriliyor.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, hava kirliliğine dikkat çekmek için her yıl şubat ayının ilk perşembe gününde uygulanan 'Arabasız Gün' etkinliğinde vatandaşlar bisiklet, paten ve elektrikli kaykay kullandılar.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, hava kirliliğine dikkat çekmek için her yıl şubat ayının ilk perşembe gününde uygulanan 'Arabasız Gün' etkinliğinde vatandaşlar bisiklet, paten ve elektrikli kaykay kullandılar.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, hava kirliliğine dikkat çekmek için her yıl şubat ayının ilk perşembe gününde uygulanan 'Arabasız Gün' etkinliğinde vatandaşlar bisiklet, paten ve elektrikli kaykay kullandılar.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, hava kirliliğine dikkat çekmek için her yıl şubat ayının ilk perşembe gününde uygulanan 'Arabasız Gün' etkinliğinde vatandaşlar bisiklet, paten ve elektrikli kaykay kullandılar.
İşte Kolombiya'nın arabasız gününden görüntüler...
İşte Kolombiya'nın arabasız gününden görüntüler...
İşte Kolombiya'nın arabasız gününden görüntüler...
İşte Kolombiya'nın arabasız gününden görüntüler...
İşte Kolombiya'nın arabasız gününden görüntüler...
İşte Kolombiya'nın arabasız gününden görüntüler...
İşte Kolombiya'nın arabasız gününden görüntüler...
İşte Kolombiya'nın arabasız gününden görüntüler...
İşte Kolombiya'nın arabasız gününden görüntüler...
İşte Kolombiya'nın arabasız gününden görüntüler...
İşte Kolombiya'nın arabasız gününden görüntüler...
İşte Kolombiya'nın arabasız gününden görüntüler...
İşte Kolombiya'nın arabasız gününden görüntüler...
İşte Kolombiya'nın arabasız gününden görüntüler...
İşte Kolombiya'nın arabasız gününden görüntüler...
İşte Kolombiya'nın arabasız gününden görüntüler...
İşte Kolombiya'nın arabasız gününden görüntüler...
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