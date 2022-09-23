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Dünya
25
Ülke bir anda ‘arabasız’ kaldı! Sebebi ise çok değişik…

2022-09-23 07:13:46
Ülke bir anda ‘arabasız’ kaldı! Sebebi ise çok değişik…

Kolombiya bir günlüğüne arabasız kaldı.

#1
Foto - Ülke bir anda ‘arabasız’ kaldı! Sebebi ise çok değişik…

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, hava kirliliğine dikkat çekmek için her yıl şubat ayının ilk perşembe gününde uygulanan 'Arabasız Gün' etkinliğinde vatandaşlar bisiklet, paten ve elektrikli kaykay kullandılar.

#2
Foto - Ülke bir anda ‘arabasız’ kaldı! Sebebi ise çok değişik…

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, hava kirliliğine dikkat çekmek için her yıl şubat ayının ilk perşembe gününde uygulanan 'Arabasız Gün' etkinliğinde vatandaşlar bisiklet, paten ve elektrikli kaykay kullandılar.

#3
Foto - Ülke bir anda ‘arabasız’ kaldı! Sebebi ise çok değişik…

Kentte 2000 yılında yapılan halk oylamasıyla karar verilen "Arabasız Gün"de sadece toplu taşıma araçları, ticari araçlar ve taksilerin şehir trafiğine girmesine izin veriliyor.

#4
Foto - Ülke bir anda ‘arabasız’ kaldı! Sebebi ise çok değişik…

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, hava kirliliğine dikkat çekmek için her yıl şubat ayının ilk perşembe gününde uygulanan 'Arabasız Gün' etkinliğinde vatandaşlar bisiklet, paten ve elektrikli kaykay kullandılar.

#5
Foto - Ülke bir anda ‘arabasız’ kaldı! Sebebi ise çok değişik…

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, hava kirliliğine dikkat çekmek için her yıl şubat ayının ilk perşembe gününde uygulanan 'Arabasız Gün' etkinliğinde vatandaşlar bisiklet, paten ve elektrikli kaykay kullandılar.

#6
Foto - Ülke bir anda ‘arabasız’ kaldı! Sebebi ise çok değişik…

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, hava kirliliğine dikkat çekmek için her yıl şubat ayının ilk perşembe gününde uygulanan 'Arabasız Gün' etkinliğinde vatandaşlar bisiklet, paten ve elektrikli kaykay kullandılar.

#7
Foto - Ülke bir anda ‘arabasız’ kaldı! Sebebi ise çok değişik…

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, hava kirliliğine dikkat çekmek için her yıl şubat ayının ilk perşembe gününde uygulanan 'Arabasız Gün' etkinliğinde vatandaşlar bisiklet, paten ve elektrikli kaykay kullandılar.

#8
Foto - Ülke bir anda ‘arabasız’ kaldı! Sebebi ise çok değişik…

İşte Kolombiya'nın arabasız gününden görüntüler...

#9
Foto - Ülke bir anda ‘arabasız’ kaldı! Sebebi ise çok değişik…

İşte Kolombiya'nın arabasız gününden görüntüler...

#10
Foto - Ülke bir anda ‘arabasız’ kaldı! Sebebi ise çok değişik…

İşte Kolombiya'nın arabasız gününden görüntüler...

#11
Foto - Ülke bir anda ‘arabasız’ kaldı! Sebebi ise çok değişik…

İşte Kolombiya'nın arabasız gününden görüntüler...

#12
Foto - Ülke bir anda ‘arabasız’ kaldı! Sebebi ise çok değişik…

İşte Kolombiya'nın arabasız gününden görüntüler...

#13
Foto - Ülke bir anda ‘arabasız’ kaldı! Sebebi ise çok değişik…

İşte Kolombiya'nın arabasız gününden görüntüler...

#14
Foto - Ülke bir anda ‘arabasız’ kaldı! Sebebi ise çok değişik…

İşte Kolombiya'nın arabasız gününden görüntüler...

#15
Foto - Ülke bir anda ‘arabasız’ kaldı! Sebebi ise çok değişik…

İşte Kolombiya'nın arabasız gününden görüntüler...

#16
Foto - Ülke bir anda ‘arabasız’ kaldı! Sebebi ise çok değişik…

İşte Kolombiya'nın arabasız gününden görüntüler...

#17
Foto - Ülke bir anda ‘arabasız’ kaldı! Sebebi ise çok değişik…

İşte Kolombiya'nın arabasız gününden görüntüler...

#18
Foto - Ülke bir anda ‘arabasız’ kaldı! Sebebi ise çok değişik…

İşte Kolombiya'nın arabasız gününden görüntüler...

#19
Foto - Ülke bir anda ‘arabasız’ kaldı! Sebebi ise çok değişik…

İşte Kolombiya'nın arabasız gününden görüntüler...

#20
Foto - Ülke bir anda ‘arabasız’ kaldı! Sebebi ise çok değişik…

İşte Kolombiya'nın arabasız gününden görüntüler...

#21
Foto - Ülke bir anda ‘arabasız’ kaldı! Sebebi ise çok değişik…

İşte Kolombiya'nın arabasız gününden görüntüler...

#22
Foto - Ülke bir anda ‘arabasız’ kaldı! Sebebi ise çok değişik…

İşte Kolombiya'nın arabasız gününden görüntüler...

#23
Foto - Ülke bir anda ‘arabasız’ kaldı! Sebebi ise çok değişik…

İşte Kolombiya'nın arabasız gününden görüntüler...

#24
Foto - Ülke bir anda ‘arabasız’ kaldı! Sebebi ise çok değişik…

İşte Kolombiya'nın arabasız gününden görüntüler...

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