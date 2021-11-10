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Hayat-Aktüel
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Ulaşıma poyraz engeli

2021-11-10 16:27:21
Ulaşıma poyraz engeli

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden beri etkisini sürdüren poyraz, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

#1
Foto - Hızı zaman zaman saatte 45 kilometreye ulaşan poyraz sebebiyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.

Hızı zaman zaman saatte 45 kilometreye ulaşan poyraz sebebiyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.

#2
Foto - Rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da barınakta ağ tamiri yapıyor.

Rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da barınakta ağ tamiri yapıyor.

#3
Foto - Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, rüzgarın çok sert esmesi nedeniyle balıkçıların denize açılamadığını, havanın normale döneceği zamana kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini söyledi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, rüzgarın çok sert esmesi nedeniyle balıkçıların denize açılamadığını, havanın normale döneceği zamana kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini söyledi.

#4
Foto - Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte poyrazın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte poyrazın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

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