AK Parti'den "AKP'lilere" büyük operasyon: "Bu kurnazlara haddini bildireceğiz"
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AK Parti’den “AKP’lilere” büyük operasyon: “Bu kurnazlara haddini bildireceğiz”

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, araç camlarına parti logosu koyarak trafikte "çakma imtiyaz" peşinde koşanlara karşı partinin sert tavrını açıkça ortaya koydu. Bu tür eylemlerin AK Parti'nin siyasi duruşuyla asla bağdaşmadığını belirten İnan, milletten ayrışan ve ayrıcalık arayanların bizzat takipçisi olacaklarını vurguladı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu çıkış, parti içindeki kural tanımaz kişilere yönelik verilmiş en net mesajlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Trafikte çakar ve siren gibi 'ayrıcalık' için parti logosu kullananlara AK Parti içinden de tepki geldi. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aracının ön camına AK Parti logolu kart bırakan bir vatandaşa tepki gösterdi.

Bu tür 'imtiyaz' girişimlerini eleştiren İnan, şunları söyledi: "Kendine ayrıcalık aramak, milletten ayrışmak bizim siyasi duruşumuzla asla bağdaşmaz. Parti logomuzu kullanarak araç camlarına bırakılan kartlarla kendine imtiyaz yaratmaya çalışanların bu eylemlerini AK Parti olarak kınıyoruz ve takipçisiyiz. Milletimize rahatsızlık veren her konunun bizzat takipçisi olmaya devam edeceğiz. Lütfen bu yetkisiz ve haksız materyallere itibar etmeyiniz."

İnan'ın açıklamasına destek veren AK Partili eski vekil Şamil Tayyar şu ifadeleri kullandı: "AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan kardeşimiz, AK Parti logolu araç tanıtım kartını ön cama yerleştirip trafikte imtiyaz sağlayacağını düşünen kurnaza haddini bildirmiş. Özlediğimiz, hasretle beklediğimiz çok şık hareketler."

Şuayip

Partılara en büyük zararı kanunlara uymiyan menfaat çeteleridir

Nurata

Sözde AKP’li bu adamlar vatandaşın ayrıcalık duygusuna tepki oylarını artırmak için uyguladıkları şeytanî akıl bu! Bu olumsuz propaganda için çalışan ekipler kurulmuş! İzmir’de belediye otobüslerinde sadece Ak Parti’yi kötülemek ve halkın da tepkisini artırmak için yevmiyeli ya da aylık ekipler kurmuştu muhalefeti destekleyen yapı!
