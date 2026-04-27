AK Parti’den “AKP’lilere” büyük operasyon: “Bu kurnazlara haddini bildireceğiz”

Bu tür 'imtiyaz' girişimlerini eleştiren İnan, şunları söyledi: "Kendine ayrıcalık aramak, milletten ayrışmak bizim siyasi duruşumuzla asla bağdaşmaz. Parti logomuzu kullanarak araç camlarına bırakılan kartlarla kendine imtiyaz yaratmaya çalışanların bu eylemlerini AK Parti olarak kınıyoruz ve takipçisiyiz. Milletimize rahatsızlık veren her konunun bizzat takipçisi olmaya devam edeceğiz. Lütfen bu yetkisiz ve haksız materyallere itibar etmeyiniz."