AK Parti’den “AKP’lilere” büyük operasyon: “Bu kurnazlara haddini bildireceğiz”
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, araç camlarına parti logosu koyarak trafikte "çakma imtiyaz" peşinde koşanlara karşı partinin sert tavrını açıkça ortaya koydu. Bu tür eylemlerin AK Parti'nin siyasi duruşuyla asla bağdaşmadığını belirten İnan, milletten ayrışan ve ayrıcalık arayanların bizzat takipçisi olacaklarını vurguladı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu çıkış, parti içindeki kural tanımaz kişilere yönelik verilmiş en net mesajlardan biri olarak kayıtlara geçti.