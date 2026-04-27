Buralarda yaşamak ayrıcalık: Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri belli oldu!
Uluslararası veri platformu Numbeo, 2026 Yılı Yaşam Kalitesi Endeksi verilerini paylaştı. İşte dünyanın yaşam kalitesi en yüksek 10 şehri...
Her yıl merakla beklenen "Dünyanın en yaşanabilir şehirleri" sıralaması açıklandı.
DÜNYA LİSTESİNDE HOLLANDA DOMİNASYONU Küresel bazda bakıldığında Hollanda şehirlerinin mutlak üstünlüğü göze çarpıyor. Listenin ilk basamağında Lahey yer alırken; Utrecht, Eindhoven, Groningen ve Rotterdam ilk 5 sırayı kimseye bırakmadı.
İŞTE YAŞAM KALİTESİ EN YÜKSEK İLK 10 şehir...
Lahey – Hollanda
Utrecht – Hollanda
Eindhoven – Hollanda
Groningen – Hollanda
Rotterdam – Hollanda
Lüksemburg
Viyana – Avusturya
Amsterdam – Hollanda
Gent – Belçika
Nürnberg – Almanya
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23