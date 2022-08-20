  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
Ukrayna'ya giden gemiye İstanbul'da denetim

2022-08-20 14:30:48
Ukrayna'ya giden gemiye İstanbul'da denetim

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Zeyport'ta denetime katıldı.

#1
Foto - Ukrayna'ya giden gemiye İstanbul'da denetim

Guterres, denetim ekibi ile Zeytinburnu Kazlıçeşme Limanı'na geldi. Guterres ve beraberindeki ekip, servis botu ile SSI INVINCIBLE II gemisine doğru yola çıktı.

#2
Foto - Ukrayna'ya giden gemiye İstanbul'da denetim

Gemideki denetimlere Guterres katılmadı.

#3
Foto - Ukrayna'ya giden gemiye İstanbul'da denetim

Zeyport'ta denetimi yapılan gemi, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na gidecek.

#4
Foto - Ukrayna'ya giden gemiye İstanbul'da denetim

Guterres, denetim ekibinin incelemelerinden sonra Milli Savunma Üniversitesindeki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne geçti.

Yeniden Refah Partisi'nde bayrak değişimi!
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nde bayrak değişimi!

Yeniden Refah Partisi’nde görevden alınan İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi’nin yerine atama yapıldı.

Doktordan başörtülü hemşireye alçak saldırı! AK Parti'nin düşeceğini zanneden İslam düşmanları taarruza geçti
Gündem

Doktordan başörtülü hemşireye alçak saldırı! AK Parti'nin düşeceğini zanneden İslam düşmanları taarruza geçti

Muhalefetten aldıkları cesaretle AK Parti'nin iktidarda düşeceğini hayal eden İslam düşmanları, özgüven patlamasıyla saldırıya geçti. Üstün ..
'Kılıçdaroğlu sıkışırsa ben varım'
Siyaset

'Kılıçdaroğlu sıkışırsa ben varım'

Gün geçmiyor ki CHP Genel Müdürü farklı bir ideolojiye fotoğraf vermesin. Kılıçdaroğlu bu sefer de İslamcı anlayışın önde gelen isimlerinden..
Çağlar Söyüncü'den büyük ters köşe!
Spor

Çağlar Söyüncü'den büyük ters köşe!

Leicester City'de Çağlar Söyüncü devri sona eriyor. Yaz transfer sezonunu birçok takımla adı anılarak geçiren Milli futbolcumuz, sözleşmesin..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fırsatçılarla mücadelesini böyle hedef aldı! Hüseyin Baş: Devlet bakkallık yapıyor
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fırsatçılarla mücadelesini böyle hedef aldı! Hüseyin Baş: Devlet bakkallık yapıyor

Haydar Baş'ın miras bıraktığı koltukta oturan oğlu Hüseyin Baş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fırsatçılarla mücadelesini, Tarım Kred..
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Yerel

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis operasyonunda 3 adet kenevir bitkisi, 9 adet sentetik ecza hapı, 90 adet ruhsatsız tabanca mermisi ile 1 ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23